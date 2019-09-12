Окупанти з ОРЛО видали Києву більше 50 в’язнів, одного вже відпускають
Представники окупаційної влади на тимчасово окупованій території Луганської області передали українській стороні 54 особи, які відбували покарання в пенітенціарних закладах.
Джерело: Facebook-сторінка уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової
Деталі: Згідно з повідомленням, передача засуджених відбулася біля міста Щастя. Одного ув’язненого буде звільнено сьогодні після проходження відповідних процедур у зв’язку із закінченням строку покарання.
Також було передано 10 кримінальних справ, по яким в’язні зможуть подати апеляцію.
За словами Денісової, починаючи з грудня 2018 року з Луганської області до України повернулись 373 засуджених, з Донецької - 13. З них вже 105 осіб на свободі.
Дослівно: "Зазначаю, що під час передачі від представників "ЛНР" отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та м. Києві."
Нагадуємо:
- У грудні 2018 року до України переправили 42 засуджених, які відбували покарання в окупованій частині Луганської області.
- Раніше правозахисники повідомляли про нелюдські умови тримання засуджених в ОРДЛО.
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