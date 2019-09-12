Окупанти з ОРЛО видали Києву більше 50 в’язнів, одного вже відпускають

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Четвер, 12 вересня 2019, 14:00

Представники окупаційної влади на тимчасово окупованій території Луганської області передали українській стороні 54 особи, які відбували покарання в пенітенціарних закладах. 

Джерело: Facebook-сторінка уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової

Деталі: Згідно з повідомленням, передача засуджених відбулася біля міста Щастя. Одного ув’язненого буде звільнено сьогодні після проходження відповідних процедур у зв’язку із закінченням строку покарання. 

 
 
Представники окупаційної влади на тимчасово окупованій території Луганської області передали українській стороні 54 особи, що відбували покарання в пенітенціарних закладах.
ФОТО З СТОРІНКИ ЛЮДМИЛИ ДЕНІСОВОЇ

Також було передано 10 кримінальних справ, по яким в’язні зможуть подати апеляцію. 

За словами Денісової, починаючи з грудня 2018 року з Луганської області до України повернулись 373 засуджених, з Донецької - 13. З них вже 105 осіб на свободі. 

Дослівно: "Зазначаю, що під час передачі від представників "ЛНР" отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та м. Києві." 

Нагадуємо

  • У грудні 2018 року до України переправили 42 засуджених, які відбували покарання в окупованій частині Луганської області.
  • Раніше правозахисники повідомляли про нелюдські умови тримання засуджених в ОРДЛО. 

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Теми: ОРДЛО в'язниця Луганська область


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