Окупанти з ОРЛО видали Києву більше 50 в’язнів, одного вже відпускають

Представники окупаційної влади на тимчасово окупованій території Луганської області передали українській стороні 54 особи, які відбували покарання в пенітенціарних закладах.

Джерело: Facebook-сторінка уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової

Деталі: Згідно з повідомленням, передача засуджених відбулася біля міста Щастя. Одного ув’язненого буде звільнено сьогодні після проходження відповідних процедур у зв’язку із закінченням строку покарання.

Представники окупаційної влади на тимчасово окупованій території Луганської області передали українській стороні 54 особи, що відбували покарання в пенітенціарних закладах. ФОТО З СТОРІНКИ ЛЮДМИЛИ ДЕНІСОВОЇ

Також було передано 10 кримінальних справ, по яким в’язні зможуть подати апеляцію.

За словами Денісової, починаючи з грудня 2018 року з Луганської області до України повернулись 373 засуджених, з Донецької - 13. З них вже 105 осіб на свободі.

Дослівно: "Зазначаю, що під час передачі від представників "ЛНР" отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та м. Києві."

Нагадуємо: