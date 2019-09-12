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Суд приказал закрыть возобновленное 2 месяца назад дело Иванющенко

Четверг, 12 сентября 2019, 19:56

Приморский суд Одессы обязал прокуратуру закрыть уголовное производство о "рейдерстве" Одесского рынка "7 километр" бывшим соратником Виктора Януковича, экс-депутатом "Партии регионов" Юрием Иванющенко.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на решение Приморского районного суда

Детали: В 2016 году Соломенский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Иванющенко в связи с нарушением разумного срока следствия и фактическим отсутствием следственных действий.

3 апреля 2019 года апелляционный суд поддержал решение Соломенского суда. В июле Верховный суд оставил его без изменений.

Адвокаты Иванющенко пожаловались в суд на бездействие прокурора, поскольку судебное решение не выполнялось.

Приморский суд Одессы удовлетворил жалобу Иванющенко и обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против него.

Предыстория:

  • Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", сбежал из Украины после Революции достоинства.
  • Ему объявили подозрение в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".
  • В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".
  • 2 июля УП узнала, что Иванющенко сняли с розыска.
  • После огласки Генпрокуратура заявила, что отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко и просит снова объявить его в розыск.
  • 15 июля Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел.

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Темы: Иванющенкосудпрокуратура
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