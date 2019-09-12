Суд приказал закрыть возобновленное 2 месяца назад дело Иванющенко

Приморский суд Одессы обязал прокуратуру закрыть уголовное производство о "рейдерстве" Одесского рынка "7 километр" бывшим соратником Виктора Януковича, экс-депутатом "Партии регионов" Юрием Иванющенко.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на решение Приморского районного суда

Детали: В 2016 году Соломенский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Иванющенко в связи с нарушением разумного срока следствия и фактическим отсутствием следственных действий.

3 апреля 2019 года апелляционный суд поддержал решение Соломенского суда. В июле Верховный суд оставил его без изменений.

Адвокаты Иванющенко пожаловались в суд на бездействие прокурора, поскольку судебное решение не выполнялось.

Приморский суд Одессы удовлетворил жалобу Иванющенко и обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против него.

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