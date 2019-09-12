Суд наказав закрити поновлену 2 місяці тому справу Іванющенка
Приморський суд Одеси зобов’язав прокуратуру закрити кримінальне провадження про "рейдерство" Одеського ринку "7 кілометр" колишнім соратником Віктора Януковича, екс-депутатом "Партії регіонів" Юрієм Іванющенком.
Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу Приморського районного суду
Деталі: У 2016 році Солом’янський суд Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру закрити справу проти Іванющенка у зв’язку з порушенням розумного строку слідства і фактичною відсутністю слідчих дій.
3 квітня 2019 року апеляційний суд підтримав рішення Солом’янського суду. У липні Верховний суд залишив його без змін.
Адвокати Іванющенка поскаржилися в суд на бездіяльність прокурора, оскільки судове рішення не виконувалося.
Приморський суд Одеси задовольнив скаргу Іванющенка і зобов’язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти нього.
Передісторія:
- Відомий як "Юра Єнакієвський", Іванющенко втік з України після Революції гідності.
- Іванющенку оголосили підозру у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".
- На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура закрила справу проти Іванющенка "у зв’язку з встановленням відсутності у діянні складу кримінального правопорушення".
- 2 липня "Українська правда" дізналася, що Іванющенка зняли з розшуку.
- Після розголосу Генпрокуратура заявила, що скасувала постанови про закриття кримінального провадження стосовно Іванющенка та просить знову оголосити його в розшук.
- 15 липня Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ.