Суд наказав закрити поновлену 2 місяці тому справу Іванющенка

Приморський суд Одеси зобов’язав прокуратуру закрити кримінальне провадження про "рейдерство" Одеського ринку "7 кілометр" колишнім соратником Віктора Януковича, екс-депутатом "Партії регіонів" Юрієм Іванющенком.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу Приморського районного суду

Деталі: У 2016 році Солом’янський суд Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру закрити справу проти Іванющенка у зв’язку з порушенням розумного строку слідства і фактичною відсутністю слідчих дій.

3 квітня 2019 року апеляційний суд підтримав рішення Солом’янського суду. У липні Верховний суд залишив його без змін.

Адвокати Іванющенка поскаржилися в суд на бездіяльність прокурора, оскільки судове рішення не виконувалося.

Приморський суд Одеси задовольнив скаргу Іванющенка і зобов’язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти нього.

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