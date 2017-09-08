Климкин: кремлевский вариант привлечения миротворцев – шизофрения

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал кремлевский вариант привлечения миротворцев на Донбасс манипуляцией и политической шизофренией.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Это ожидаемая манипуляция", - сказал Климкин.

По его словам, Россия стремится к признанию поддерживаемых ею террористов и легализации своей колонии на оккупированной части Донбасса.

"Попытка разместить миротворцев только вдоль линии соприкосновения – это уже реальный путь к замораживанию существующей ситуации. То есть здесь видим стремление России легализовать свою колонию, свой протекторат на оккупированной части Донбасса", - сказал Климкин.

Он добавил, что в инициативе Путина усматривает также "элемент своеобразной политической шизофрении".

"Москва якобы декларирует стремление помочь ОБСЕ, миссии СММ (Специальная мониторинговая миссия – ред.). Но как? Разместив миротворцев только вдоль линии разграничения! Это же наоборот, только усложнит работу СММ, потому что нельзя иметь две миссии с разным территориальным мандатом", - сказал Климкин.

Он добавил, что Украине и странам-членам ООН все хорошо понятно, ведь в практике ООН никогда не было, чтобы оказывалась поддержка агрессии.

По словам Климкина, проект резолюции, который Россия внесла в Совет безопасности, не поддержал никто.

"Думаю, моим коллегам прекрасно понятно, на что направлена указанная российская "инициатива". Это сознательная попытка исказить то, что наработано в контексте наших усилий выдавить Россию из Донбасса", - подытожил Климкин.

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Путин подменяет понятия, а его предложения по размещению миротворцев ООН на Донбассе неприемлемы для Украины.

РФ требует согласовать с боевиками условия пребывании миротворческой миссии в ОРДЛО, а также, прежде, чем ввести "голубые каски" Украина должна предоставить "особый статус" Донбассу.

В правительстве Германии считают, что миротворческую миссию нет смысла согласовывать с боевиками и разместить ее следует на всей территории конфликта на Донбассе, а не только на линии соприкосновения.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-заместитель главы Альянса Александр Вершбоу, призывают Совбез ООН принять решение о введении на оккупированные территории на востоке Украины миротворческой миссии для восстановления суверенитета Украины.