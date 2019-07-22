Зеленский запретил рейдерство – новый указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.

Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ содержит набор инструментов защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более 3000 (рейдерских - ред.) захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре", - заявил заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, указ предусматривает разработку и принятие законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющие рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

В частности, планируется внести изменения в программное обеспечение госреестров, что позволит уменьшить риски и частоту рейдерства.

"Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением /остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, что будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций", - сообщили в ОП.

Также планируется "введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизацией участников транзакции (например, ЭЦП)".

Напомним: