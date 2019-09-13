Порошенко говорит, что в ГБР его спрашивали о моряках и Привате. У Трубы опровергают

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что свидетельствовал в Государственном бюро расследовании по ренационализации Приватбанка и попадания в плен украинских моряков.

Источник: комментарий журналистам Порошенко после допроса в ГБР.

Прямая речь Порошенка: "Мы полностью правы. Закон точно на нашей стороне. Национализация (Приватбанка - ред.) была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег, но почему-то ГБР и другие государственные органы этим заниматься не хотят".

"Спрашивали об обстоятельствах проведения совещания в Администрации президента, когда обсуждали риски и угрозы, которые появились для страны в связи с принятием пресловутого решения Окружным судом о ренационализацию или отмены национализации "Приватбанка".

"Кроме того, задавали вопрос по моряках, по делу Керченского пролива. И им не достаточно решения Международного трибунала, который четко признал правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем и побережьем Мариуполя и Бердянска, где военно-морские силы несут береговую оборону. И именно вследствие рутинной ротации была проведена операция, когда против них была совершена агрессия со стороны вооруженных сил Российской Федерации".

"Государственное бюро расследования проводит расследование в части правомерности, а правильно ли право Украина защищать свое Азовское море, имеет право Украины защищать свой водное пространство..."

Детали: Порошенко добавил, что в ГБР передали его письменные показания по этим вопросам.

Комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой: "Допросили его (Порошенка - ред.) в одном уголовном производстве. Он был вызван (это был уже повторный вызов) относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева. Речь идет о событиях во время заседания СНБО, где 5-тый президент высказал мнение о неправосудности и незаконности решений ОАСК по делу об отмене национализации Приватбанка. Там идет квалификация частью 2376 статьи. Вот в этом производстве он был допрошен. Ни о каких моряках там речь не шла".

Что было раньше: Порошенко пришел 13 сентября на 10 утра на допрос в Государственное бюро расследований. По возвращении в Украину экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.

Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР по Порошенко. По словам директора ГБР Романа Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах. Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

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Напомним: