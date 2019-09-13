У Путина назвали три вещи, о которых надо договориться перед встречей с Зеленским

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что перед проведения встречи в "нормандском формате" участникам нужно выполнить несколько условий.

Об этом он сказал во время брифинга в пятницу, сообщает "Интерфакс".

"Есть три важные предпосылки, которые, как нам представляется, если будут реализованы, могут обеспечить успех встречи в верхах", - сказал представитель Кремля.

"В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых "пилотных районах" - Станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения", - отметил Ушаков.

"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - отметил Ушаков.

Помощник президента заметил, "мы знаем, что на проводившихся ранее встречах, тех же саммитах в Берлине и Париже, были достигнуты определенные договоренности, которые не всегда украинской стороной соблюдались".

По его словам, "нужно, помимо договоренностей в Контактной группе, подготовить текст, который лидеры могли бы принять по итогам саммита".

"Это очень важно. Наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге", - заявил помощник президента.

Ушаков добавил, что "работа идет в закрытом порядке".

В Кремле заявили, что поддерживают предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении в Париже саммита "нормандской четверки", но отмечают, что его дата будет зависеть от достижения предварительных договоренностей на уровне помощников.

"Шансов на проведение" нормандского саммита "на следующей неделе нет. Если работа пойдет, то октябрь исключать нельзя", - заявил Ушаков.

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