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Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території

П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:48
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території

Влада України хотіли б провести місцеві вибори по всій країні, включаючи тимчасово непідконтрольні уряду території Донбасу, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Джерело: коментар агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві

Пряма мова: "Ми погодилися на Мінські домовленості 5 років тому, в тому числі і на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, поки це неможливо, одночасно у всій нашій державі.

У них (на окупованих територіях Донбасу – ред.) уже було двоє виборів – фейкових, їхні результати ми не визнаємо.

Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Подивимося, чи спрацює це, по часу виключно".

Деталі: Пристайко додав, що "формулу Штаймаера" ще у 2016 році узгодив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Формулу Штаймаера", яку наш голова держави погодив, ми, як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", – сказав він.

Голова МЗС запевнив, що "в ній немає нічого цікавого чи такого, щоб звинувачували у "зраді" чи "перемозі".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмайера" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки"

Передісторія:

  • "Формула Штайнмайера" стосується визначення статусу Донбасу. Передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.
  • 28 серпня президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові домовилися про швидке проведення саміту в "нормандському форматі" для обговорення мирного процесу.
  • 29 серпня президент Франції Еммануель Макрон у розмові зі Зеленським підтвердив намір провести зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом.
  • 2 вересня в Берліні радники голів держав "нормандського формату" зустрілися, але не узгодили дату саміту голів держав "нормандського формату".
  • Російська делегація наполягала, що спочатку треба виконати рішення попередніх самітів: розвести сили в Петровському й Золотому і узгодити формулу Штайнмайера.
  • 7 вересня Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним – і вони домовилися найближчим часом обговорити дату зустрічі в "нормандському форматі" та інші кроки.
  • Розмові з Путіним передувало обопільне звільнення Росією та Україною утримуваних осіб за формулою "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву політв’язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха, Романа Сущенка, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Едема Бекірова, а також 24 військовополонених моряків.
  • Ще раніше відбулося розведення сил у Станиці Луганській, там почали відбудовувати міст.
  • Україна сподівається на розведення сил у Золотому та Петровському у найближчі тижні.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориДонбасПристайко
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