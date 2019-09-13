Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території

Влада України хотіли б провести місцеві вибори по всій країні, включаючи тимчасово непідконтрольні уряду території Донбасу, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Джерело: коментар агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві

Пряма мова: "Ми погодилися на Мінські домовленості 5 років тому, в тому числі і на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, поки це неможливо, одночасно у всій нашій державі.

У них (на окупованих територіях Донбасу – ред.) уже було двоє виборів – фейкових, їхні результати ми не визнаємо.

Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Подивимося, чи спрацює це, по часу виключно".

Деталі: Пристайко додав, що "формулу Штаймаера" ще у 2016 році узгодив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Формулу Штаймаера", яку наш голова держави погодив, ми, як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", – сказав він.

Голова МЗС запевнив, що "в ній немає нічого цікавого чи такого, щоб звинувачували у "зраді" чи "перемозі".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмайера" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки"

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