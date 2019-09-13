В городском совете Днипра 13 сентября правоохранители проводят следственные действия.

Источник: "Укринформ", пост мэра Днипра Бориса Филатова в Facebook

Прямая речь Филатова: "Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват – ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем".

Детали: Прокуратура Днепропетровской области подтвердила, что следственные действия связаны с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста.

Отмечается, что нескольким должностным лицам горсовета готовятся вручить уведомление о подозрении. В частности, заместителю городского головы Днипра Михаилу Лысенко, курировавшему вопрос реконструкции моста.

По данным корреспондента "Укринформа", правоохранителей пытались не пускать на некоторые этажи здания городского совета.

Что произошло ранее: 12 августа стало известно, что прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днипре.

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