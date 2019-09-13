Мэрию Днипра обыскивают. Филатов кивает на "нечистоплотного олигарха"

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Пятница, 13 сентября 2019, 15:24
Не успел Филатов сдать мост, как за него взялась прокуратура

В городском совете Днипра 13 сентября правоохранители проводят следственные действия.

Источник: "Укринформ", пост мэра Днипра Бориса Филатова в Facebook

Прямая речь Филатова: "Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват – ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем".

Детали: Прокуратура Днепропетровской области подтвердила, что следственные действия связаны с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста.

Отмечается, что нескольким должностным лицам горсовета готовятся вручить уведомление о подозрении. В частности, заместителю городского головы Днипра Михаилу Лысенко, курировавшему вопрос реконструкции моста.

По данным корреспондента "Укринформа", правоохранителей пытались не пускать на некоторые этажи здания городского совета.

Что произошло ранее: 12 августа стало известно, что прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днипре.

История вопроса:

  • Автодорожному мосту, который соединяет правый и левый берег Днепра, уже 53 года. Его капитальный ремонт начали в 2017 году. В июле президент дал мэру Днипра 2 месяца на завершение ремонта. Зеленский и Филатов договорились, что мэр уйдет в отставку, если центральный мост не отремонтируют к 14 сентября.
  • 7 сентября мэр Днипра продемонстрировал новый мост, о котором шла речь в пари, и заверил, что за кресло не держится.

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Темы: Днепр


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