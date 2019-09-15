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Столкновения в Харькове: открыто два производства, есть пострадавшие

Воскресенье, 15 сентября 2019, 18:45
Столкновения в Харькове: открыто два производства, есть пострадавшие
Depo.Харків

По фактам нарушений общественного порядка в центре Харькова после Марша равенства полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол, в результате столкновений пострадали двое полицейских.

Источник: полиция Харькова

Дословно: 17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в ​​Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу.

По факту событий следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, по факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Детали: Полиция также сообщила, что 17-летний харьковчанин после окончания Марша равенства стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль ул. Сумской после мероприятия. Полицейские доставили его в Киевский отдел полиции для написания объяснений. Относительно молодого человека составлен административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

По всем уголовным производствам продолжаются следственные действия.

Позже харьковская полиция сообщила, что трое участников конфликта на улице Рымарской (двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области) задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 345. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Что было ранее: В воскресенье в Харькове прошел Марш равенства, а также акция "за традиционные ценности". После марша радикалы напали на представителей мероприятия, также произошли столкновения с полицией.

Украинская правда
Темы: ХарьковЛГБТполиция
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