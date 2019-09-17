У Зеленского создали Совет медийщиков: некоторых журналистов выбрали без их ведома

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Вторник, 17 сентября 2019, 16:42

При Офисе президента Владимира Зеленского создали Совет по вопросам свободы слова, в которой избрали представителей медиа, общественных организаций, Национального союза журналистов, Независимого союза медиа и самого Офиса президента.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Членами Совета выбрали:

  • Наталья Влащенко (телеканале ZIK)
  • Наталья Гуменюк (Громадське.ТБ)
  • Павел Елизаров (продюсер "Свободы слова Савика Шустера")
  • Вадим Миськый ( "Детектор медиа")
  • Михаил Ткач (программа "Схемы", "Радио свобода")
  • Даниил Яневский (Skrypin.ua)
  • Александр Бурмагин ("Платформа прав человека")
  • Диана Дуцик (Украинский институт медиа и коммуникации)
  • Татьяна Лебедева (Независимая ассоциация телерадиовещателей)
  • Светлана Остапа ("Детектор медиа")
  • Татьяна Попова ("Информационная безопасность")
  • Тарас Шевченко ("Центр демократии и верховенства права")
  • Сергей Томиленко (НСЖУ)
  • Сергей Штурхецкий (НМПУ)
  • Максим Кречетов (ОПУ)

Для избрания состава Совета были проведены учредительное собрание. На него зарегистрировали 33 представителей медиа и 11 представителей медийных ОО. В то же время, не все они пришли на собрание.

В частности, не присутствовали Михаил Ткач и Даниил Яневский, которых при этом избрали в состав Совета, корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец, журналистка "Нового времени" Кристина Бердинских.

Бердинских объяснила, что она "против всяких советов журналистов с властью". Ткач также написал, что сознательно не принял участие в мероприятии и напомнил о безнаказанных преступления против журналистов. Кравец отметил, что действительно был в списках приглашенных, но не "поешт, потому что "Украинская правда" не принимает в этом участия".

Участники учредительного собрания договорились, что это "временный" состав Совета, который избран на полгода. За это время члены Совета должны разработать проект положения о Совете и членства в ней. Участники Совета избрали секретаря – Вадима Миського. Главу пока решили не выбирать.

Рада планирует нарабатывать рекомендации для государственных органов по следующим направлениям: безопасность и социальная защита журналистов, саморегуляция и развитие стандартов, противодействие пропаганде и фейкам, доступ к информации, правовое регулирование медиа и развитие региональных медиа.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Офиса президента с просьбой прокомментировать, кто составлял списки и почему голосовали за журналистов, которые не присутствовали. В ОП посоветовали обратиться к их представителю во новом Совете Максиму Кречетову. Однако тот не стал отвечать на вопрос и сказал, что это компетенция пресс-службы.

Напомним:

  • Глава Офиса президента Андрей Богдан считает журналистов коррумпированными и желает, чтобы средства массовой информации провели самостоятельное "очищение".
  • Ранее Богдан заявлял, что новой власти не нужны журналисты, потому что они общаются с обществом без посредников.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Офис президента СМИ


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