У Зеленского создали Совет медийщиков: некоторых журналистов выбрали без их ведома
При Офисе президента Владимира Зеленского создали Совет по вопросам свободы слова, в которой избрали представителей медиа, общественных организаций, Национального союза журналистов, Независимого союза медиа и самого Офиса президента.
Источник: "Детектор медиа"
Детали: Членами Совета выбрали:
- Наталья Влащенко (телеканале ZIK)
- Наталья Гуменюк (Громадське.ТБ)
- Павел Елизаров (продюсер "Свободы слова Савика Шустера")
- Вадим Миськый ( "Детектор медиа")
- Михаил Ткач (программа "Схемы", "Радио свобода")
- Даниил Яневский (Skrypin.ua)
- Александр Бурмагин ("Платформа прав человека")
- Диана Дуцик (Украинский институт медиа и коммуникации)
- Татьяна Лебедева (Независимая ассоциация телерадиовещателей)
- Светлана Остапа ("Детектор медиа")
- Татьяна Попова ("Информационная безопасность")
- Тарас Шевченко ("Центр демократии и верховенства права")
- Сергей Томиленко (НСЖУ)
- Сергей Штурхецкий (НМПУ)
- Максим Кречетов (ОПУ)
Для избрания состава Совета были проведены учредительное собрание. На него зарегистрировали 33 представителей медиа и 11 представителей медийных ОО. В то же время, не все они пришли на собрание.
В частности, не присутствовали Михаил Ткач и Даниил Яневский, которых при этом избрали в состав Совета, корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец, журналистка "Нового времени" Кристина Бердинских.
Бердинских объяснила, что она "против всяких советов журналистов с властью". Она добавила: "Зачем Совет, если интервью в итоге получает машина Тесла? А пресс-конференции президента все равно нет".
Ткач также написал, что сознательно не принял участие в мероприятии и напомнил о безнаказанных преступления против журналистов. Кравец отметил, что действительно был в списках приглашенных, но не "поешт, потому что "Украинская правда" не принимает в этом участия".
Участники учредительного собрания договорились, что это "временный" состав Совета, который избран на полгода. За это время члены Совета должны разработать проект положения о Совете и членства в ней. Участники Совета избрали секретаря – Вадима Миського. Главу пока решили не выбирать.
Рада планирует нарабатывать рекомендации для государственных органов по следующим направлениям: безопасность и социальная защита журналистов, саморегуляция и развитие стандартов, противодействие пропаганде и фейкам, доступ к информации, правовое регулирование медиа и развитие региональных медиа.
"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Офиса президента с просьбой прокомментировать, кто составлял списки и почему голосовали за журналистов, которые не присутствовали. В ОП посоветовали обратиться к их представителю во новом Совете Максиму Кречетову. Однако тот не стал отвечать на вопрос и сказал, что это компетенция пресс-службы.
Позже Офис Зеленского сообщил, что Михаил Ткач и Даниил Яневский отказались участвовать в работе Совета, поэтому "в него будут приглашены те, кто занял следующие места по результатам рейтингового голосования".
Напомним:
- Глава Офиса президента Андрей Богдан считает журналистов коррумпированными и желает, чтобы средства массовой информации провели самостоятельное "очищение".
- Ранее Богдан заявлял, что новой власти не нужны журналисты, потому что они общаются с обществом без посредников.