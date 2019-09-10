Рада в первом чтении одобрила закон об импичменте

Источник: заседание Верховной Рады 10 сентября

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Детали. Такое решение поддержали 337 депутатов.

Спикер ВР Дмитрий Разумков сразу же поставил на голосование принятие законопроекта в целом.

Однако такое решение вызвало замечания. Сейчас идет обсуждение.

Проект закона №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" предусматривает, что нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов.

Представление должно содержать правовое обоснование создания специальной временной следственной комиссии, которая будет проводить расследование факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи.

Президент, в свою очередь, в процедуре импичмента может пользоваться услугами защитников в количестве от одного до пяти, которые обеспечивают защиту его прав, свобод и интересов.

Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды.

Суд должен подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в деяниях президента признаков преступления.

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее ¾ конституционного состава Верховной Рады.

Если решение не набрало необходимое количество голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме приносит главе государства извинения.

В случае отставки президента по собственному желанию процедура импичмента прекращается на любой стадии, производства в Конституционном и Верховном судах закрываются.

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