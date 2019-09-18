Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали. Хроника

20:50 Київський метрополітен відновив свою роботу на Святошино-Броварській лінії.

20:00 "Ще трошки часу, і буде відновлено рух транспорту. Я сподіваюсь, що максимум півтори години, і рух транспорту, і метрополітену буде відновлено", – Віталій Кличко.

19:59 До спецоперації було залучено близько 300 правоохоронців.

фото: уп

19:53 Начальник поліції Києва Андрій Крищенко каже, що після затримання у чоловіка не знайдено вибухівки. Раніше він викинув карабін.

Близько 3 місяців тому у підозрюваного вже вилучали вибухівку, тому правоохоронці побоювались, що він дійсно може бути озброєний. Раніше чоловік здав вибухівку добровільно, тому не поніс покарання.

З екс-військовим особисто спілкувався Крищенко та інші посадовці. Правоохоронці кажуть, що розумних вимог у "мінера" не було. Він вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Крищенко підтвердив, що затриманий – колишній військовий.

19:32 Правоохоронці затримали "мінера". Про це УП повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

19:28 З військових машин вийшла група спецпризначенців, які рушили до "мінера".

19:20 Дві військові автівки, зокрема, броньована, рухають по мосту в бік автомобіля "мінера".

19:15 На мосту видно кількох військових, які рухаються до "мінера".

19:10 Київський міський голова Віталій Кличко повідомив журналістам, що чоловік в стані алкогольного сп'яніння, його вимоги незрозумілі.

18.50 У правоохоронних органах повідомили, що підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин.

Чоловіка звати Олексій Белько.

Він 42-річний уродженець кримського селища Форос.

У червні цього року мав військове звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв`язку військової частини А 3628, розташованої у Броварах Київської області.

За даними УП, нині чоловік звільнений з військової частини.

18.00 З'явилося відео із "мінером" мосту.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко: "Особу встановлено. Всі деталі після спецоперації".

26 червня суд визнав Белька винним у самовільному залишенні військової частини, призначивши йому покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті на строк 7 діб.

17.30 Правоохоронці ввели спеціальний оперативний план.

На місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Андрій Крищенко: "Невідомий стріляє і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту".

До мосту метро виїхали кілька бронеавтомобілів.



фото: ельдар сарахман

фото: уп

17.00 Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомляє: "Невідомий чоловік погрожує підірвати міст Метро. За попередньою інформацією, він зробив кілька пострілів у повітря. Наразі там працюють всі правоохоронні служби".

В'їзд та виїзд на міст перекрито.

На цей час невідомо, чи є у чоловіка вибухівка.

Спільнота "Київ.Оперативний" у Facebook пише, що чоловік їхав по мосту на автівці, але чомусь вирішив зупинитися і вийти.

Зазначається, що "із його сумки стирчить приклад, а в руці у нього якісь кнопки. Чоловік ходить і кричить, що все підірве".

фото: мвс

Чоловік нібито приїхав на автомобілі Opel (AA8253XK), яким частково і заблокував рух по мосту.

"Свідки кажуть, що поліція запустила дрон, який злочинець розстріляв", - йдеться у повідомленні.

До місця події стягують спецпризначенців, зокрема, КОРД.

фото: мвс

фото: мвс

16.10 Київський метрополітен повідомив, що через анонімний дзвінок про мінування рух від станції "Дніпро" до станції "Лісова" зупинено.

Фахівці проводять перевірку.