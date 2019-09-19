РосСМИ опубликовали "формулу Штайнмайера" в российской редакции

7860 просмотров
Четверг, 19 сентября 2019, 12:28

Российская газета "Коммерсант" опубликовала так называемую единую редакцию "формулы Штайнмайера", которую накануне так и не подписали в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ занимает полстраницы и прописывает имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Кроме того, в документе отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

 

На встрече трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил в районе Золотого и Петровского. При этом российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что он 2 сентября на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Пристайко дал согласие на то, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании выборов честными.

Министр отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма также заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" о местных выборах возможна только при выполнении ряда условий по безопасности.

Читайте также: "Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Минские соглашения Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе 18 сентября 2019, 20:41
Глава МИД уже дал согласие на формулу Штайнмайера 18 сентября 2019, 16:22
Зеленский нашел замену Бессмертному в ТКГ 18 сентября 2019, 15:19
Все новости
Главные новости
Рада приняла реформу прокуратуры от Зеленского
Суд отпустил экс-"регионала" Ефремова из-под домашнего ареста
Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета
Зеленский: Страшилки об арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю, – бред
Все новости
психология

10 признаков, что у вас могут быть не здоровые границы со своей мамой

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів