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РосСМИ опубликовали "формулу Штайнмайера" в российской редакции

Четверг, 19 сентября 2019, 12:28
РосСМИ опубликовали формулу Штайнмайера в российской редакции
Reuters

Российская газета "Коммерсант" опубликовала так называемую единую редакцию "формулы Штайнмайера", которую накануне так и не подписали в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ занимает полстраницы и прописывает имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Кроме того, в документе отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

 

На встрече трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил в районе Золотого и Петровского. При этом российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что он 2 сентября на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Пристайко дал согласие на то, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании выборов честными.

Министр отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма также заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" о местных выборах возможна только при выполнении ряда условий по безопасности.

Читайте также: "Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины".

Темы: Минские соглашенияРосcияДонбассООС
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