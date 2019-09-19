У Кличко объяснили, почему не разрешают реставрацию гастронома на Крещатике

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской администрации отказался предоставить градостроительные условия и ограничения проекту реставрации центрального гастронома на Крещатике, а Государственная архитектурно-строительная инспекция отказывает владельцу здания в проведении противоаварийных работ.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из авторов проекта реставрации Николай Вихарев.

Таким должен быть гастроном после реставрации. Но когда это будет – не известно

Департамент градостроительства свой отказ объяснил тем, что архитекторы подали неполный пакет документов, в частности, не предоставили "намерения относительно застройки земельного участка", а ГАСИ, по словам Вихарева, отказывает без каких-либо объяснений.

"Суть в том, что большинство инстанций за последний год прошли, а Департамент градостроительства и архитектуры отказывает. И отказывает, кажется, 4-й раз. С одной и той же формулировкой. При этом речь идет о вопросе, по которому закон уже не требует каких-то объяснений", - рассказал Вихарев, добавив, что впервые по разрешение обращались еще весной.

"В законе есть краткий перечень документов. И мы его полностью предоставляем. Есть такое понятие о намерениях застройки. Закон прописал их таким образом, что мы должны известить государство о том, что мы хотим сделать. Мы сообщаем, что мы реставрируем здание, такой-то объем, такие-то работы. И это не какая-то утвержденная форма. Мы это все подаем. У нас есть письма-описания. И не должно было бы быть отказа, но нам отказывают", - сказал архитектор.

Также, по его словам, не дает своих разрешений ГАСИ. В частности – разрешения на противоаварийные работы на памятнике.

"Мы не можем загнать технику, пока мы не сделаем противоаварийные работы – накрыть крышу, чтобы не текла, подставить сваи, чтобы стены не рушились. Мы это не можем сделать просто так. Надо, чтобы было разрешение. Прошли экспертизы. Минкульт все согласовал, Департамент охраны культурного наследия согласовал. А ГАСИ отказывает. В нашем случае государство мешает, а не помогает", - сказал Вихарев.

Заместитель директора Департамента градостроительства Валентина Антоненко, говорит, что причина отказов в том, что название работ не соответствует заявленным работам на проекте.

"Данное здание, которое на сегодняшний день разрушающейся, ее никто не вывел из перечня памятников, чтобы можно было на нем делать какие-либо градостроительные преобразования (т.е. новое строительство, реконструкцию, техническое переоснащение или капитальный ремонт). Памятник архитектуры, не может включать любые работы по реконструкции, потому что реконструкция предусматривает изменение геометрических размеров здания, изменение функционального назначения и улучшение эксплуатационных возможностей – то есть возможность с одного этажа сделать 3-4-5", - заявила Антоненко.

Она добавила, что по закону об охране культурного наследия, этот объект могут только реставрировать – то есть провести комплекс работ, которые предусматривают сохранение памятника архитектуры без какого-либо увеличения геометрических размеров и с полным сохранением его подлинности.

"Что делает архитектурное бюро Вихарева? Оно якобы делает реставрацию объекта, но подает нам это с таким технико-экономическим обоснованием, где объем здания увеличивается до 5 этажей от земли", - сказала Антоненко.

На уточняющий вопрос, подали ли им тот проект, который архитекторы показывали весной, или другой, чиновник ответила:

"Не тот. Проект, который они предоставили для получения градостроительных условий, предусматривает увеличение этажей на 2 этажа вверх. То есть это вовсе не реставрация".

Антоненко пояснила, что сейчас у архитекторов есть несколько вариантов действий: 1) вывести объект из реестра памятников и проводить его реконструкцию, 2) проводить реставрацию, но не увеличивать объем здания, 3) совместить это: сделать реставрацию фасадной части, которая является памятником, и реконструкцию пристройки во дворе, которая памятником не является, и на которой действительно можно увеличить этажность.

На просьбу показать, какие документы зашли в Департамент, Антоненко сказала, что не может этого сделать, потому что не хранит их, а возвращает тем, кто подавал, но эти замечания есть в протоколе Градсовета – в частности, там есть замечание "скорректировать название проекта относительно фактических работ и действующего законодательства по охране памятников".

Вихарев в свою очередь настаивает, что в их документах указывается, что этажность исторической части не изменится, а пять этажей – это высота дворовой части, пристройки, которая не является памятником.

При этом в протоколе Градостроительного совета этого разделения нет. Указано только, что после реставрации здание вырастет до 5 этажей +2 подземных.

"Если не получим градостроительные условия, то зимой это все будет стоять под открытым небом, и его состояние будет ухудшаться", - сказал Вихарев.

Антоненко в свою очередь настаивает, что архитекторам надо правильно разработать проектную документацию, чтобы она не нарушала закон.

"У них варианты есть, но надо прийти на консультацию и правильно сделать свой проект", - подытожила чиновник.

Вихарев говорит, что их документы закону не противоречат, к работам они могут приступить в любой момент, только бы власть дала соответствующие разрешения.

На сегодня стоимость реставрации центрального гастронома оценивается в 16 миллион долларов.

УП пыталась получить комментарии ГАСИ, но их телефон на момент выхода материала не отвечал.

Что было раньше: В мае стало известно, что здание центрального гастронома на Крещатике, 40/1 в центре Киева реставрируют по проекту архитектурно-конструкторского бюро VIHAREV architects & engineers. По словам одного из авторов проекта Николая Вихарева, здание останется трехэтажным, в нем сохранят весь исторический фасад.

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Напомним: