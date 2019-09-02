Геращенко метит в заместители Авакова – декларация

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Понедельник, 2 сентября 2019, 14:36

Народный депутат 8 созыва от партии "Народный фронт" советник главы МВД Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2018 год, загруженная в реестр 1 сентября в 21:46.

Согласно данным в реестре, Геращенко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД.

 

Геращенко - многолетний советник Арсена Авакова, который возглавляет это ведомство с февраля 2014-м. Аваков сохранил свой пост в новом составе правительства. Представители гражданского общества и активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием его отставки.

Напомним:

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Украинская правда

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Темы: МВД


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