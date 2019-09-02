Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко метит в заместители Авакова – декларация

Понедельник, 2 сентября 2019, 14:36
Геращенко метит в заместители Авакова – декларация

Народный депутат 8 созыва от партии "Народный фронт" советник главы МВД Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2018 год, загруженная в реестр 1 сентября в 21:46.

Согласно данным в реестре, Геращенко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД.

 

Геращенко - многолетний советник Арсена Авакова, который возглавляет это ведомство с февраля 2014-м. Аваков сохранил свой пост в новом составе правительства. Представители гражданского общества и активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием его отставки.

Напомним:

Читайте также: Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
МВД
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций
В Украине заработал Единый реестр оружия − МВД
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: