Геращенко метит в заместители Авакова – декларация

Народный депутат 8 созыва от партии "Народный фронт" советник главы МВД Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2018 год, загруженная в реестр 1 сентября в 21:46.

Согласно данным в реестре, Геращенко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД.

Геращенко - многолетний советник Арсена Авакова, который возглавляет это ведомство с февраля 2014-м. Аваков сохранил свой пост в новом составе правительства. Представители гражданского общества и активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием его отставки.

Напомним:

29 августа народные депутаты 9 созыва назначили премьер-министром Алексея Гончарука, министра обороны и иностранных дел (квота президента), других членов правительства (пакетом).

Гончарук заверил, что Авакову "очертили красные линии", за которые нельзя переступать.

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