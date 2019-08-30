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Новый премьер объяснил, как оставили Авакова: "красные линии"

Пятница, 30 августа 2019, 15:02
Новый премьер объяснил, как оставили Авакова: красные линии
Дмитрий Ларин, УП

Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных, однако руководителю МВД "очертили красные линии", за которые нельзя переступать.

Об этом сказал в интервью журналистам 30 июля.

 "Решение по Авакову дискутируется и является сложным. Но дело, которым я и моя команда занимается, вообще не имеет простых решений. Единственное что я могу сказать: мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно ", - уверяет Гончарук.

На просьбу высказать собственное мнение относительно фигуры Авакова премьер сказал:

"Я считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени. В то же время есть много оснований считать, что он крупный бизнесмен, который имеет определенные свои интересы ".

Гончарук поспешил повторить свое обещание, что в новом правительстве "воровать не будут".

"Если пресса, гражданское общество будут иметь очень конкретные претензии, мы с президентом договорились: первая серьезное основание считать, что модель поведения недопустима, и любой человек (не только Аваков) - должен уйти", - подчеркнул премьер.

Среди мотивации, которая способствовала удержанию главы МВД на должности, Гончарук указал обеспечения честных выборов и то, что "в стране - война".

"В условиях войны этот человек отвечает за самый безопасное блок в правительстве, который достаточно молод, многие люди не имеют дополнительного опыта ... По совокупности всех плюсов и минусов команда приняла решение оставить господина Авакова в составе правительства".

Гончарук, однако, заверил, что Аваков "не является незаменимым" и выразил недовольство темпами реформы полиции

"Одна из тех реформ, которая не состоялась, - это реформа полиции." Патрульки "была ... и дальше она не пошла. Реформу уголовной полиции надо продолжать", - сказал премьер-министр.

Гончарук сообщил, что планирует в следующем неделе встретиться с Аваковым и "глубоко поговорить на эту тему".

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Что было ранее: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

28 августа в Киеве под Офисом президента провели акцию "Аваков - черт" с требованием не назначать Авакова на любую должность в новом правительстве.

Напомним:

  • Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.

Украинская правда

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Темы: АваковКабинет министровГончарук
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