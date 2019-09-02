Зеленский отправил в запас начальника Генштаба времен Порошенко

Источник: указ

Президент Владимир Зеленский отправил в запас начальника Генерального штаба времен Петра Порошенко – Виктора Муженко.

Текст указа: "Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

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