Зеленский отправил в запас начальника Генштаба времен Порошенко
Понедельник, 2 сентября 2019, 18:44
Источник: указ
Президент Владимир Зеленский отправил в запас начальника Генерального штаба времен Петра Порошенко – Виктора Муженко.
Текст указа: "Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".
Предыстория:
- 21 мая Зеленский освободил Муженко от должности начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил и назначил на эту должность Руслана Хомчака.
Украинская правда