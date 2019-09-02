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Зеленский отправил в запас начальника Генштаба времен Порошенко

Понедельник, 2 сентября 2019, 18:44

Источник: указ 

Президент Владимир Зеленский отправил в запас начальника Генерального штаба времен Петра Порошенко – Виктора Муженко. 

Текст указа: "Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды". 

Предыстория: 

  • 21 мая Зеленский освободил Муженко от должности начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийМуженко
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