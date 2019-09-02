Сутки на Донбассе: 7 вражеских обстрелов, один погибший
Источник: сообщение штаба ООС в 19 часов
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.
Детали: Боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
Штаб зафиксировал три обстрела неподалеку Водяного и по одному - в окрестностях Гранитного, Лебединского, Новомихайловки, Новотошковского.
Согласно утренней сводке штаба, в результате вражеского обстрела один военный Вооруженных Сил Украины получил ранения не совместимые с жизнью.
1 сентября пророссийские вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня.
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