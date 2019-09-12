Зеленский уволил главного разведчика и отправил его к Баканову
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Четверг, 12 сентября 2019, 11:25
Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и сразу дал ему новую должность.
Источник: Указы президента от 11 сентября
Дословно: "Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности Председателя Службы внешней разведки".
Детали: Другим указом Зеленский назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Что было раньше: 11 июня Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа от "Батькивщины" Владислава Бухарева.
Предыстория:
- Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе.
- Семья Бахарева владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.
- 29 августа депутаты Верховной Рады 9 созыва назначили Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.
Украинская правда
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