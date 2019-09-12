Зеленский уволил главного разведчика и отправил его к Баканову

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и сразу дал ему новую должность.

Источник: Указы президента от 11 сентября

Дословно: "Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности Председателя Службы внешней разведки".

Детали: Другим указом Зеленский назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Что было раньше: 11 июня Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа от "Батькивщины" Владислава Бухарева.

Предыстория: