Рада признала нелегитимными "местные выборы" РФ в Крыму

Верховная Рада признала нелегитимными так называемые местные выборы РФ, которые прошли в оккупированном Крыму.

Источник: Заседание Верховной Рады.

Детали: 322 голосами нардепы поддержали постановление о заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированной территории Украины - Автономная Республика Крым и город Севастополь.

Постановление представил председатель комитета по вопросам внешней политики нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Прямая речь Яременко: "Эти действия (так называемые "выборы" в Крыму - ред.) уже были признаны незаконными рядом государств... Наше заявление не вернет Крым, но оно станет четким доказательством того, что независимо от того, какая Верховная Рада, в каком созыве, в составе каких фракций, национальной идеей Украины является возвращение наших оккупированных территорий, возвращение наших граждан в состав украинской семьи".

"Это будет четкий сигнал и нашим военно-политическим соперникам, и нашим друзьям, и нашим гражданам на временно-оккупированных территориях, что Украина не изменит свою политику. И это национальная идея нашего государства".

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