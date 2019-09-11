Рада признала нелегитимными "местные выборы" РФ в Крыму
Верховная Рада признала нелегитимными так называемые местные выборы РФ, которые прошли в оккупированном Крыму.
Источник: Заседание Верховной Рады.
Детали: 322 голосами нардепы поддержали постановление о заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированной территории Украины - Автономная Республика Крым и город Севастополь.
Постановление представил председатель комитета по вопросам внешней политики нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.
Прямая речь Яременко: "Эти действия (так называемые "выборы" в Крыму - ред.) уже были признаны незаконными рядом государств... Наше заявление не вернет Крым, но оно станет четким доказательством того, что независимо от того, какая Верховная Рада, в каком созыве, в составе каких фракций, национальной идеей Украины является возвращение наших оккупированных территорий, возвращение наших граждан в состав украинской семьи".
"Это будет четкий сигнал и нашим военно-политическим соперникам, и нашим друзьям, и нашим гражданам на временно-оккупированных территориях, что Украина не изменит свою политику. И это национальная идея нашего государства".
Предыстория:
- 8 сентября в России - единый день голосования. В этот день проходит около 6000 избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
- Прокуратура Крыма призвала жителей Крыма не участвовать в незаконных выборах, проводимых на территории АР Крым и Севастополя.
- 9 сентября прокуратура сообщила о подозрении голове подконтрольной Кремлю избирательной комиссии Михаилу Малышеву и его помощнице украинке Айше Гафарова.