Глава Офиса Зеленского прокомментировал "путч Порошенко"
Понедельник, 16 сентября 2019, 12:11
Глава Офиса президента Андрей Богдан говорит, что в стране могут готовить "дестабилизацию ситуации", не уточняя, о чем именно идет речь.
Источник: интервью Богдана ВВС
Прямая речь: "Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да".
Детали: Таким образом Богдан прокомментировал слова депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой о якобы "переворте", который готовит предыдущий президент Петр Порошенко.
Что было раньше: Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва журналисты сфотографировали сообщение, которая Богуцкая писала знакомой. В сообщении говорилось, что "на декабрь Петя готовит путч".
Напомним:
- Богдан признался, что время от времени шепчет президенту Владимиру Зеленскому на ухо советы и подсказывает идеи.