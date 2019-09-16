Глава Офиса президента Андрей Богдан говорит, что в стране могут готовить "дестабилизацию ситуации", не уточняя, о чем именно идет речь.

Источник: интервью Богдана ВВС

Прямая речь: "Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да".

Детали: Таким образом Богдан прокомментировал слова депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой о якобы "переворте", который готовит предыдущий президент Петр Порошенко.

Что было раньше: Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва журналисты сфотографировали сообщение, которая Богуцкая писала знакомой. В сообщении говорилось, что "на декабрь Петя готовит путч".