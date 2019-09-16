Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Офиса Зеленского прокомментировал "путч Порошенко"

Понедельник, 16 сентября 2019, 12:11

Глава Офиса президента Андрей Богдан говорит, что в стране могут готовить "дестабилизацию ситуации", не уточняя, о чем именно идет речь.

Источник: интервью Богдана ВВС

Прямая речь: "Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да".

Детали: Таким образом Богдан прокомментировал слова депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой о якобы "переворте", который готовит предыдущий президент Петр Порошенко.

Что было раньше: Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва журналисты сфотографировали сообщение, которая Богуцкая писала знакомой. В сообщении говорилось, что "на декабрь Петя готовит путч".

Напомним:

  • Богдан признался, что время от времени шепчет президенту Владимиру Зеленскому на ухо советы и подсказывает идеи.

Темы: БогданПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: