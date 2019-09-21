Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труба заявил, что нашел у себя "прослушку"

Суббота, 21 сентября 2019, 17:15
Труба заявил, что нашел у себя прослушку

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.

Источник: сообщение Трубы в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет".

Детали: По словам Трубы, на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Директор ГБР отметил, что "ничего интересного" о нем на записях быть не может.

"А вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных", - добавил Труба.

Также он отметил, что "некоторые политики" периодически врываются в его кабинет "с возмущением относительно открытия производств, в которых они фигурируют".

 

Предыстория: В конце июля пятый президент Петр Порошенко в интервью "Украинской правде" заявил, что директор ГБР Роман Труба может быть причастен к сливу информации Андрею Портнову - экс-заместителю главы АП времен Януковича. 

"Каждый шаг, который защищен законом о тайне следствия, раскрывается - в том числе, и дата допроса, и приглашение, и фамилия, и следователь, и дело, по которому человека вызывают на допрос ... Господин директор (ГБР Роман Труба - ред.) передает это господину Богдану (глава ОП Андрей Богдан - ред.), с которым они постоянно общаются. А господин Богдан передает это господину Портнову", - заявил Порошенко.

В свою очередь Труба заявил, что не знаком с Портновым и не знает, откуда он получает информацию о деятельности ГБР.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрубаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Труба
НАБУ завершило расследование относительно "правой руки Трубы"
Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР
Труба: Власть намерена объявить мне подозрение. Отвечу жестко
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: