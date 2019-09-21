Труба заявил, что нашел у себя "прослушку"

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Суббота, 21 сентября 2019, 17:15

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.

Источник: сообщение Трубы в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет".

Детали: По словам Трубы, на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Директор ГБР отметил, что "ничего интересного" о нем на записях быть не может.

"А вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных", - добавил Труба.

Также он отметил, что "некоторые политики" периодически врываются в его кабинет "с возмущением относительно открытия производств, в которых они фигурируют".

Предыстория: В конце июля пятый президент Петр Порошенко в интервью "Украинской правде" заявил, что директор ГБР Роман Труба может быть причастен к сливу информации Андрею Портнову - экс-заместителю главы АП времен Януковича. 

"Каждый шаг, который защищен законом о тайне следствия, раскрывается - в том числе, и дата допроса, и приглашение, и фамилия, и следователь, и дело, по которому человека вызывают на допрос ... Господин директор (ГБР Роман Труба - ред.) передает это господину Богдану (глава ОП Андрей Богдан - ред.), с которым они постоянно общаются. А господин Богдан передает это господину Портнову", - заявил Порошенко.

В свою очередь Труба заявил, что не знаком с Портновым и не знает, откуда он получает информацию о деятельности ГБР.

Украинская правда

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Темы: Труба ГБР


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