Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За выборы и контрабанду: Зеленский уволил несколько служащих СБУ

Вторник, 11 июня 2019, 17:53
За выборы и контрабанду: Зеленский уволил несколько служащих СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил 2 заместителей главы Службы безопасности и 5 начальников областных управлений ведомства.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского уволили потому, что чиновиники "причастны ко многим противоправных деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании".

"И это, на самом деле, для них только начало этого пути, я имею в виду увольнения, другие вещи будут осуществляться в процессуальном порядке", – отметил Рябошапка.

В АП также говорят, что уволенные руководители региональных управлений "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабандой".

Речь идет о руководителе ведомства в Одесской области Александре Довженко, во Львовской области – Александра Ткачука, в Винницкой области – Олеге Зозуле, в Закарпатской области – Владимира Пахнюка и в Черновицкой области – Руслана Сторожука.

"Это те регионы, где было зафиксировано много явлений, связанных с контрабандой", – утверждает Рябошапка.

Позже на сайте президента был также обнародован указ об увольнении руководителя СБУ в Волынской области Юрия Фелонюка.

Напомним:

  • 11 июня в АП также сообщили, что Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
  • Предыдущий президент Петр Порошенко назначил Владислава Косинского заместителем главы СБУ 5 апреля 2019 года.
  • Ранее его уволили с должности руководителя управления СБУ в Сумской области, а местные власти обвиняли в чиновника в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.
  • 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
  • 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности

Соня Лукашова, УП
Темы: СБУЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
СБУ
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: