Президент Владимир Зеленский уволил 2 заместителей главы Службы безопасности и 5 начальников областных управлений ведомства.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского уволили потому, что чиновиники "причастны ко многим противоправных деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании".

"И это, на самом деле, для них только начало этого пути, я имею в виду увольнения, другие вещи будут осуществляться в процессуальном порядке", – отметил Рябошапка.

В АП также говорят, что уволенные руководители региональных управлений "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабандой".

Речь идет о руководителе ведомства в Одесской области Александре Довженко, во Львовской области – Александра Ткачука, в Винницкой области – Олеге Зозуле, в Закарпатской области – Владимира Пахнюка и в Черновицкой области – Руслана Сторожука.

"Это те регионы, где было зафиксировано много явлений, связанных с контрабандой", – утверждает Рябошапка.

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