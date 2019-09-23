Зеленский объявил очередной флешмоб: Вот телефон НАБУ – звоните

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев принять участие в масштабном флешмобе – попытаться жить по-другому: не носить взятки, не пилять бюджет, доносить мусор до урн и сообщать о коррупции в НАБУ.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook.

Прямая речь: "Настало время для масштабного челленджа... Для этого нужно только одно – жить по закону. Путь Украины к успеху – это дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам нужно и ваше движение навстречу".

"Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого – от олигарха до водителя такси. Мы не сможем преодолеть коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться соучастником распила государственных средств".

"Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему – не молчите. Не нужно писать в соцсетях "все пропало, эти такие же как те, Зеленский понаставил своих решал. Нет. Вот телефон – это горячая линия НАБУ – звоните и сообщайте".

"Давайте докажем сами себе, что украинцы могут жить по-другому, жить честно и по закону".

Детали: Зеленский обнародовал номер горячей линии НАБУ – 0800503200 – и заверил, что правоохранители будут реагировать на все сообщения и наказывать виновных.

Президент добавил, что Европа начинается не с государственной границы, а с окурка, который летит в урну, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных комуслуг и налогов, и из ответа "Нет!", когда вашей фирме предлагают на тендере "нагнуть" государство.

Зеленский призвал украинцев, ежедневно "маленькими шагами идти на встречу новой ментальности" и добавил, что начинает с себя, подписывая закон об импичменте.

Что было раньше: 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об импичменте.