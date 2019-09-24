Зеленский ветировал закон о временных комиссиях Рады

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 8 созыва закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

Источник: статус законопроекта №1098 на сайте парламента.

Дословно: "23 сентября возвращен с предложениями президента".

Детали: Закон о ВСК был принят Радой предыдущего созыва еще в июне. В нем предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Документ свидетельствует, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Комиссия должна иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.

Что предшествовало: Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий жаловался, что президент Владимир Зеленский срывает дедлайны для подписи принятого закона.

Напомним: