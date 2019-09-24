Зеленский ветировал закон о временных комиссиях Рады

3592 просмотра
Вторник, 24 сентября 2019, 12:00
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 8 созыва закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

Источник: статус законопроекта №1098 на сайте парламента.

Дословно: "23 сентября возвращен с предложениями президента".

Детали: Закон о ВСК был принят Радой предыдущего созыва еще в июне. В нем предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Документ свидетельствует, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Комиссия должна иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.

Что предшествовало: Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий жаловался, что президент Владимир Зеленский срывает дедлайны для подписи принятого закона.

Напомним:

  • 6 июня 2019 года народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
  • У Зеленского критиковали проект закона, который в итоге приняла Рада.
  • Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что закон об импичменте должны принять как отдельную инициативу, а в законе о ВСК процесс импичмента президента не прописан.
  • В то же время народные депутаты 9 созыва приняли закон президента Владимира Зеленского об импичменте.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Верховная Рада импичмент законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент подписал закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом 24 сентября 2019, 11:01
Зеленский надеется на "мощную встречу" с Трампом 24 сентября 2019, 10:46
Зеленский должен решить, хочет он быть "слугой народа" или олигархов – Financial Times 24 сентября 2019, 10:00
Все новости
Главные новости
Зеленский ветировал закон о временных комиссиях Рады
Депутатскую комнату на вокзале Киева превратят в пункт для военных
Скандальный суд разрешил строить высотку в историческом ареале Киева
Синоптики предупреждают о заморозках до -5
Все новости
мнение

10 украинских привычек, которые удивляют иностранцев

советы

Старайтесь быть под дневным светом чаще: почему это нужно и как этого достичь

психология

Одиночество – не приговор: 7 способов его побороть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів