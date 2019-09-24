Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский ветировал закон о временных комиссиях Рады

Вторник, 24 сентября 2019, 12:00
Зеленский ветировал закон о временных комиссиях Рады
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 8 созыва закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

Источник: статус законопроекта №1098 на сайте парламента.

Дословно: "23 сентября возвращен с предложениями президента".

ДеталиЗеленский отмечает, что закон, который поступил ему на подпись, не отвечает конституционным принципам верховенства права и разделения государственной власти.

Указано, что документ направлен для повторного рассмотрения, президент предлагает согласовать его положения с требованиями Конституции Украины.

Докладывать предложения при рассмотрении указанного закона на пленарном заседании представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Закон о ВСК был принят Радой предыдущего созыва еще в июне. В нем предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Документ свидетельствует, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Комиссия должна иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.

Что было раньше: Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий жаловался, что президент Владимир Зеленский срывает дедлайны для подписи принятого закона.

Напомним:

  • 6 июня 2019 года народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
  • У Зеленского критиковали проект закона, который в итоге приняла Рада.
  • Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что закон об импичменте должны принять как отдельную инициативу, а в законе о ВСК процесс импичмента президента не прописан.
  • В то же время народные депутаты 9 созыва приняли закон президента Владимира Зеленского об импичменте.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВерховная Радаимпичментзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: