Зеленський ветував закон про тимчасові комісії Ради

Президент Володимир Зеленський ветував ухвалений Верховною Радою 8 скликання закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України".

Джерело: статус законопроекту №1098 на сайті парламенту.

Дослівно: "23 вересня повернуто з пропозиціями президента".

Деталі: Зеленський зазначає, що закон, що надійшов йому на підпис, не відповідає конституційним принципам верховенства права та поділу державної влади.

Вказано, що документ направлено для повторного розгляду президент пропонує узгодити його положення з вимогами Конституції України.

Доповідатиме пропозиції під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Закон про ТСК був ухвалений Радою попереднього скликання ще в червні. В ньому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.

Документ засвідчує, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор та спецслідчі.

Завданням комісії, зокрема є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.

Комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі, до таємних.

Термін діяльності комісії не повинен перевищувати трьох місяців.

Що передувало: Спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій скаржився, що президент Володимир Зеленський зриває дедлайни для підпису ухваленого закону.

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