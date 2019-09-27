Вице-премьер рассказал, что его позвали в Кабмин через сообщение в Facebook

2278 просмотров
Пятница, 27 сентября 2019, 09:07

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что премьер Алексей Гончарук позвал его свою команду, написав сообщение в соцсети.

Источник: интервью Федорова УП.

Прямая речь: "Когда назначали Гончарука, даже еще до официального назначения, он мне написал в Facebook: "Привет, меня скоро назначат, я хочу, чтобы мы в одной команде меняли наше государство и работали над электронным правительством"".

Детали: Федоров напомним, что изначально был в команде президента, но вел коммуникацию и с Владимиром Зеленским, и с Гончаруком. Он также считает, что сразу смог сработаться с премьером. 

Читайте также: Вице-премьер Михаил Федоров: Я хочу превратить государство в простой сервис, как Uber

Предыстория:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вице-премьер Михаил Федоров: Я хочу превратить государство в простой сервис, как Uber 27 сентября 2019, 06:00
Скандальний "слуга народа" хочет, чтобы родители сбросились на люки для школы 25 сентября 2019, 13:03
Теория стресса и практика надежды 25 сентября 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
ООС: 23 обстрела, одного военного ранено
Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме — NYT
Экс-генпрокурор Луценко прокомментировал упоминание своего имени в жалобе разведчика США
Верховный суд остановил волокиту с Насировым: дело пошло в Антикорсуд
Все новости
Фото

Не только Грета: три девочки, которые борются за планету

Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

Культура

Каков арт-рынок в Украине и чем он отличается от мирового

Поиск по сайту
Архив
Весь архів