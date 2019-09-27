Вице-премьер рассказал, что его позвали в Кабмин через сообщение в Facebook
Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что премьер Алексей Гончарук позвал его свою команду, написав сообщение в соцсети.
Источник: интервью Федорова УП.
Прямая речь: "Когда назначали Гончарука, даже еще до официального назначения, он мне написал в Facebook: "Привет, меня скоро назначат, я хочу, чтобы мы в одной команде меняли наше государство и работали над электронным правительством"".
Детали: Федоров напомним, что изначально был в команде президента, но вел коммуникацию и с Владимиром Зеленским, и с Гончаруком. Он также считает, что сразу смог сработаться с премьером.
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Предыстория:
- Михаил Федоров прошел в Верховную Раду под 6 номером в списке "Слуги народа".
- 29 августа новоиспеченные народные депутаты назначили премьер-министром Алексея Гончарука, министра обороны и министра иностранных дел (квота президента), других членов правительства (пакетом), в том числе и Федорова.
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