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Вице-премьер рассказал, что его позвали в Кабмин через сообщение в Facebook

Пятница, 27 сентября 2019, 09:07
Вице-премьер рассказал, что его позвали в Кабмин через сообщение в Facebook

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что премьер Алексей Гончарук позвал его свою команду, написав сообщение в соцсети.

Источник: интервью Федорова УП.

Прямая речь: "Когда назначали Гончарука, даже еще до официального назначения, он мне написал в Facebook: "Привет, меня скоро назначат, я хочу, чтобы мы в одной команде меняли наше государство и работали над электронным правительством"".

Детали: Федоров напомним, что изначально был в команде президента, но вел коммуникацию и с Владимиром Зеленским, и с Гончаруком. Он также считает, что сразу смог сработаться с премьером. 

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: ФедоровКабинет министровСлуга народа
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