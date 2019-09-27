Богдан летал с Азаровым в Санкт-Петербург накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году – "Схемы"

Андрей Богдан, который сейчас занимает должность руководителя Офиса президента, 19-20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.

Источник: "Радио Свобода".

После возвращения из России Кабмин заявил об отказе от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение спровоцировало массовые протесты, которые переросли в Революцию Достоинства, говорится в расследовании проекта "Схемы".

Говоря о визите Богдана в РФ с Азаровым, "Схемы" ссылаются на данные о пересечении границы из внутренней системы российской погранслужбы, к которым они получили доступ. Имя Богдана также указано в списке членов правительственной делегации – копию этого документа журналистам предоставили в Кабмине в ответ на информационный запрос.

Кроме будущего главы Офиса президента, с Азаровым в Санкт-Петербург летали вице-премьер Юрий Бойко (сейчас – сопредседатель парламентской фракции пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь"), посол Украины в РФ Владимир Ельченко (сейчас – постоянный представитель Украины в ООН), несколько министров и их заместителей. Согласно информации из открытых источников, в ходе визита Азаров принял участие в заседании глав правительств государств СНГ и встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.

А уже 21 ноября, после возвращения из Санкт-Петербурга, Азаров заявил, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации, и Кабмин прекращает процесс подготовки к его заключению. Президент Виктор Янукович.

От комментирования событий тех дней Андрей Богдан уклоняется. "Схемы" неоднократно пытались выяснить у главы ОП его отношение к отмене евроинтеграции Кабмином Азарова. А на письменную просьбу об интервью в ОП ответили отказом, сославшись на занятость руководителя, говорится в сюжете.

Напомним: