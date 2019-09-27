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Богдан летал с Азаровым в Санкт-Петербург накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году – "Схемы"

Пятница, 27 сентября 2019, 02:37
Богдан летал с Азаровым в Санкт-Петербург накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году – Схемы

Андрей Богдан, который сейчас занимает должность руководителя Офиса президента, 19-20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.

Источник: "Радио Свобода".

После возвращения из России Кабмин заявил об отказе от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение спровоцировало массовые протесты, которые переросли в Революцию Достоинства, говорится в расследовании проекта "Схемы".

Говоря о визите Богдана в РФ с Азаровым, "Схемы" ссылаются на данные о пересечении границы из внутренней системы российской погранслужбы, к которым они получили доступ. Имя Богдана также указано в списке членов правительственной делегации – копию этого  документа журналистам предоставили в Кабмине в ответ на информационный запрос.

Кроме будущего главы Офиса президента, с Азаровым в Санкт-Петербург летали вице-премьер Юрий Бойко (сейчас – сопредседатель парламентской фракции пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь"), посол Украины в РФ Владимир Ельченко (сейчас – постоянный представитель Украины в ООН), несколько министров и их заместителей. Согласно информации из открытых источников, в ходе визита Азаров принял участие в заседании глав правительств государств СНГ и встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.

А уже 21 ноября, после возвращения из Санкт-Петербурга, Азаров заявил, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации, и Кабмин прекращает процесс подготовки к его заключению. Президент Виктор Янукович.

От комментирования событий тех дней Андрей Богдан уклоняется. "Схемы" неоднократно пытались выяснить у главы ОП его отношение к отмене евроинтеграции Кабмином Азарова. А на письменную просьбу об интервью в ОП ответили отказом, сославшись на занятость руководителя, говорится в сюжете.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
  • В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды Зеленского и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.
  • "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.

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Темы: АзаровБогданМайдан
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