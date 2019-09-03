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Подчиненный Луценко вмешивался в дело Калетника 2 месяца, пока его не закрыл – СМИ

Вторник, 3 сентября 2019, 11:58

Источник: расследование "Наших грошей з Денисом Бігусом". 

Заместитель генпрокурора Сергей Кизь, который на прошлой неделе закрыл дело бывшего вице-спикера Игоря Калетника, пытался в него вмешаться еще с начала июля.

Детали: Калетник руководил заседанием Верховной Рады 16 января 2014 года и был фигурантом дела "законов 16 января".

 
Сергей Кизь

Кизя назначили старшим группы прокуроров в этом деле 30 июля 2019 года, почти через месяц после назначения на должность замгенпрокурора.

Постановление о назначении Кизя старшим группы прокуроров выдал врио генпрокурора Дмитрий Сторожук, потому что Юрий Луценко в тот день находился в отпуске.

Журналисты утверждают, что Кизь еще до назначения Сторожуком давал указание назначить его старшим группы прокуроров Алексею Донскому. Донской тогда возглавлял отдел прокуроров, которые вели дело Калетника.

Дословно Донской: "Кизь поставил ​​незаконное указание подготовить постановление об изменении группы прокуроров. Мною и моим прокурором было отказано ему в выполнении этого указания. Но вскоре данное постановление - я не знаю, кем оно подготовлено ​​- появилось".

Донской рассказал, что на совещании в июле Кизь высказывал особый интерес к делу Калетника, когда еще не был старшим группы прокуроров по этому делу.

Дословно Донской: "В этом производстве - много подозреваемых. Но, с учетом содержания этого совещания и событий вокруг него, я понимаю, что больше всего интересует Калетник".

Также о заинтересованности Кизя подозреваемым Калетником рассказал Андрей Радионов - начальник следственного отдела ГПУ, который расследует это дело.

Дословно Радионов: "Когда оттуда (от прокуроров - ред.) звонили сюда, то спрашивали: "А где Калетник?". Не спрашивали о других фигурантах, а спрашивали именно об одном из фигурантов, именно Калетнике".

Радионов считает, что Кизя незаконно включили в это уголовное производство и назначили старшим прокурором. По его словам, есть лишь несколько оснований, чтобы менять группу прокуроров: увольнение или болезнь прокурора и неэффективное расследование. Но вывода о неэффективности расследования не было.

Сам Кизь, на вопрос, зачем ему нужно было становиться старшим прокурором по делу Калетника, ответил: "Для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного производства. Сам факт того, что я стал старшим в группе прокуроров - это для того, чтобы ознакомиться с материалами".

В то же время, Донской и Радионов утверждают, что Кизь закрыл производство, так и не ознакомившись с материалами.

Журналисты отмечают, что повышенный интерес к делу Калетника Кизь начал проявлять почти сразу после назначения заместителем генпрокурора - 3 июля.

Что было раньше: 31 августа управление специальных расследований Генпрокуратуры заявило, что в последний день Юрия Луценко в должности генерального прокурора ГПУ закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу "законов 16 января".

Там также заявили, что вечером 29 августа Луценко забрал у следователей управления спецрасследований ГПУ 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования".

У Луценко заявили, что производство в отношении экс-первого заместителя спикера ВР Игоря Калетника закрыли законно, а 20 дел передали от управления спецрасследований ГПУ в другие органы по подследственности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураЛуценкоВерховная Рада
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