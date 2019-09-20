Саудовская Аравия начала военную операцию в ответ на атаку нефтяных объектов

Коалиция под руководством Саудовской Аравии начала боевую операцию вблизи города Йемен против повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападения на нефтяные объекты.

Источник: Reuters

Детали: Коалиция заявила, что уничтожила четыре площадки, которые использовались для осуществления атак, которые угрожают судоходству в водах Красного моря.

Саудовская Аравия призвала мирных жителей держаться подальше от мест, где происходит операция и заверила, что их действия соответствуют международному законодательству.

Напомним: