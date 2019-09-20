Саудовская Аравия начала военную операцию в ответ на атаку нефтяных объектов

850 просмотров
Пятница, 20 сентября 2019, 06:18

Коалиция под руководством Саудовской Аравии начала боевую операцию вблизи города Йемен против повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападения на нефтяные объекты.

Источник: Reuters

Детали: Коалиция заявила, что уничтожила четыре площадки, которые использовались для осуществления атак, которые угрожают судоходству в водах Красного моря.

Саудовская Аравия призвала мирных жителей держаться подальше от мест, где происходит операция и заверила, что их действия соответствуют международному законодательству.

Напомним:

  • В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.  
  • В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
  • Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. 
  • Президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
  • Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты считают, что они знают, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности".
  • Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки против нефтяных компаний Саудовской Аравии.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Саудовская Аравия нефть


powered by lun.ua
Материалы по теме
Помпео заявил о важной информацию об атаке на саудовские нефтяные объекты 19 сентября 2019, 23:32
Саудовская Аравия обвиняет Иран в террористической атаке 19 сентября 2019, 01:38
Трамп об атаке на нефтяной завод в Саудовской Аравии: США "в боевой готовности" 16 сентября 2019, 06:58
Все новости
Главные новости
Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине
На Донбассе возросло количество нарушений режима тишины — ОБСЕ
"Слуга народу" передумала давать добро на прослушку нардепов
Аваков показал допрос "минера" моста. Хочет взять его на поруки
Все новости
здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

семья

5 простых способов сделать любой брак лучшим

Поиск по сайту
Архив
Весь архів