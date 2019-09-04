Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Источник: пресс-служба ГПУ.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей.

Дословно: "3 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей".

Детали: Таким образом уволен прокурор Житомирской области Любомир Вийтович, прокурор Винницкой области Вячеслав Соколов, прокурор Одесской области Олег Жученко и прокурор Черкащины Сергей Овчаренко.

В ГПУ напоминают, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в регион, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области. Зеленский в свою очередь, отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Напомним: