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Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Среда, 4 сентября 2019, 11:42

Источник: пресс-служба ГПУ.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей.

Дословно: "3 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей".

Детали: Таким образом уволен прокурор Житомирской области Любомир Вийтович, прокурор Винницкой области Вячеслав Соколов, прокурор Одесской области Олег Жученко и прокурор Черкащины Сергей Овчаренко.

В ГПУ напоминают, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в регион, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области. Зеленский в свою очередь, отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Напомним:

  • 29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.
  • На встрече с подчиненными в ГПУ Рябошапка заявил, что в правовом смысле "хочет крови": намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.
  • Одним из первых генпрокурор уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура
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