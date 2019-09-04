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Богдан за месяц работы в ОПУ получил вдвое больше чем Зеленский

Среда, 4 сентября 2019, 15:37

Источник: ответ Государственного управления делами на запрос "Украинских новостей".

За август глава Офиса президента Андрей Богдан получил - 39 874 гривны заработной платы, а президент Владимир Зеленский - 22 540 гривен.

Дословно: "Заработную плату президенту Зеленскому в августе 2019 начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен".

Детали: В то же время, из этой суммы Зеленский заплатил 5460 гривен налогов, таким образом, президент получил – 22 540 гривен.

Богдан получил за август 39 874 гривны: должностной оклад - 16 919 грн, надбавка за выслугу лет - 4568 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2743 грн, надбавка за интенсивность труда - 8743 грн и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6901 грн.

Зарплаты руководства офиса президента за август:

  • президент Владимир Зеленский – 22 540 грн;
  • глава ОП Андрей Богдан – 39 874 грн;
  • заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка – 37 644 грн;
  • заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук – 32 399 грн;
  • заместитель руководителя ОП Юрий Костюк – 31 724 грн;
  • заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко – 26 407 грн;
  • первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов – 25 716 грн.

Напомним:

  • В конце августа Рябошапка занял пост генпрокурора, а Гончарук стал премьер-министром Украины.

Темы: ЗеленскийБогданзарплатыэкономикаОфис президента
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