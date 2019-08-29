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ГОНЧАРУКА НАЗНАЧИЛИ ПРЕМЬЕРОМ

Четверг, 29 августа 2019, 17:44
Алексей Гончарук
фото УП

Источник: "Украинская правда"

Верховная Рада 9 созыва на заседание 29 августа проголосовала за назначение премьер-министром Украины заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

За эту кандидатуру проголосовали 290 народных депутатов.

Отметим, что "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" кандидатуры Гончарука не поддержали.

В частности, "ОПЗЖ" считает, что главной задачей премьера должен быть не имидж и экономический рост, а налаживание мира на Донбассе, а "ЕС" поставили под сомнение прозрачность отбора кандидата, "Голос" не поддержал премьера, потому что не знает состава правительства.

Новый премьер, который выступил с трибуны ВР, сказал, что в последующий год каждая третья гривна в Украине пойдет на погашение долгов. По его словам, новому правительству будет не легко. Он также сказал, что несмотря на все изменения, в Украине до сих пор процветает коррупция.

Премьер считает, что главным показателем привлекательности для бизнеса должна стать доступность к дешевым ресурсам. Гончарук обещает взяться на кредитную ставку и имидж Украины в мире. Он считает, что кредит под 12-13% годовых - это реально.

 

Гончарук выразил поддержку словам президента Владимира Зеленского относительно быстрых и эффективных изменений в Украине.

Прямая речь Гончарука: "В новом правительстве воровать не будут... Уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры по поводу новой 3-4 летней программы сотрудничества с Украиной...

У нас в Украине задекларирован неадекватный прожиточный минимум, тот минимум, который у нас на бумаге, на самом деле, не дает возможности человеку прожить".

Детали: Проект постановления о назначении Гончарука на должность премьер-министра появился на сайте Верховной Рады 29 августа. Его подал президент Владимир Зеленский. Президент внес постановление по предложению фракции "Слуга народа", которая создала коалицию в Раде.

Что было раньше: 27 августа источники УП сообщили, что президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьера Гончарука.

До этого бывший бизнес-партнер президента олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.

Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.

Впоследствии Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко, которого запомнили как человека, который летал на одном чартере с олигархом Александром Онищенко. Далее нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива.

С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз. Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую. На новой работе у него сложились хорошие отношения с Богданом. Источники уверяют, что Гончарук прислушивается к своему руководителю и не перечит ему.

Гончарук сопровождал президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.

Знать больше: Зе!премьер. Что рассказывают о Гончаруке люди, которые его знают

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная РадапремьерКабинет министровЗеленскийГончарук
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