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Кличко говорит, что Кабмин пытается ввести прямое президентское правление в Киеве

Среда, 4 сентября 2019, 16:57
Кличко говорит, что Кабмин пытается ввести прямое президентское правление в Киеве

Источник: брифинг председателя КГГА.

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко называет незаконным решение Кабинета министров, который согласовал его увольнение.

Прямая речь: "То, что происходит, - незаконно. Это не конституционно, не демократично... Правительство сделало шаг к тому, чтобы ввести двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. Такими действиями пытаются лишить киевлян права избирать власть".

Детали: Кличко настаивает, что уволить могут только жители города. На вопрос, будет ли он защищать свои интересы в суде, мэр ответил "однозначно". В то же время он уточнил, что еще не получил официальной информации о своем увольнении. Кличко заверил, что продолжит работать как мэр.

Что произошло ранее: Кабинет министров согласовал освобождение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Почему это важно: Освобождает глав городских администраций президент. Относительно столицы существует правовая коллизия, которую пытаются выяснить в Конституционном суде.

Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий Кличко
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