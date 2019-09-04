Кличко говорит, что Кабмин пытается ввести прямое президентское правление в Киеве
Источник: брифинг председателя КГГА.
Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко называет незаконным решение Кабинета министров, который согласовал его увольнение.
Прямая речь: "То, что происходит, - незаконно. Это не конституционно, не демократично... Правительство сделало шаг к тому, чтобы ввести двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. Такими действиями пытаются лишить киевлян права избирать власть".
Детали: Кличко настаивает, что уволить могут только жители города. На вопрос, будет ли он защищать свои интересы в суде, мэр ответил "однозначно". В то же время он уточнил, что еще не получил официальной информации о своем увольнении. Кличко заверил, что продолжит работать как мэр.
Что произошло ранее: Кабинет министров согласовал освобождение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Почему это важно: Освобождает глав городских администраций президент. Относительно столицы существует правовая коллизия, которую пытаются выяснить в Конституционном суде.
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История вопроса:
- Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).