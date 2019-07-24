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Зеленский просит Кабмин уволить Кличко

Среда, 24 июля 2019, 12:43
Зеленский просит Кабмин уволить Кличко

Источник: собеседник УП в руководстве Офиса президента, Кабмин, пресс-секретарь Кличко.

Президент Владимир Зеленский просит Кабинет министров освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук: "Да, получили (письмо -ред.). Сейчас изучаем".

Детали: Собеседник "Украинской правды" в ОПУ пояснил, что пока нет окончательного решения, кто возглавит КГГА в случае увольнения Кличко. Более того, это назначение планируется не ранее чем на конец сентября. Нынешнее обращение к Кабмину фактически является формальностью, поскольку по закону, все главы местных администраций освобождаются после избрания нового президента.

Позже информацию у Зеленского подтвердили официально. У Кличко сообщили, что не владеют официальной информацией по этому поводу.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель: "Да, это правда, согласно закону Украины. Напомню, были представления на увольнение глав других облгосадминистраций тоже".

Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева: "В СМИ гуляет информация с просьбой о том, чтобы подготовили такое представление. Нам никаких официальных документов или каких сообщений о такой истории не поступало. То есть у нас официальной информации нет".

Что произошло ранее: Мэр Киева Виталий Кличко встречался с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.

История вопроса:

  • В партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: гендиректора холдинга "1 + 1 media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александра Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова - №22 в избирательном списке.
  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Знать больше:

Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Роман Романюк, УП

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Темы: Виталий КличкоЗеленский
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