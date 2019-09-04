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Кабмин дал добро на увольнение Кличко

Среда, 4 сентября 2019, 14:37
Кабмин дал добро на увольнение Кличко

Источник: Телеграм-канал экс-нардепа Сергея Лещенко, брифинг в Кабмине.

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Прямая речь: "Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли".

Детали: Источник "Украинской правды" в правительстве подтвердил принятие такого решения. Позже премьер-министр вышел на брифинг по окончанию заседания правительства и официально сообщил об обращении в Офис президента относительно увольнения Кличко. Сам Кличко анонсировал брифинг на 16 часов.

Почему этому важно: Увольняет руководителя КГГА президент. При этом Виталий Кличко остается городским главой Киева и возглавляет Киевсовет до следующих выборов в столице.

Что предшествовало: В первом интервью новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук сказал журналистам, что не готов говорить об отставке Кличко, потому что "не изучал этот вопрос".

Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • 51 народный депутат 8 созыва обратился в Конституционный суд с просьбой официально растолковать Основной Закон в части местного самоуправления и государственной власти в столице.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоКабинет министров
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