Кабмин дал добро на увольнение Кличко – Лещенко
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Среда, 4 сентября 2019, 14:37
Источник: Телеграм-канал экс-нардепа Сергея Лещенко
Кабинет министров согласовал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации.
Прямая речь: "Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли".
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История вопроса:
- Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Володлимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
Украинская правда
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