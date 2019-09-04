Источник: Телеграм-канал экс-нардепа Сергея Лещенко, брифинг в Кабмине.

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Прямая речь: "Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли".

Детали: Источник "Украинской правды" в правительстве подтвердил принятие такого решения. Позже премьер-министр вышел на брифинг по окончанию заседания правительства и официально сообщил об обращении в Офис президента относительно увольнения Кличко. Сам Кличко анонсировал брифинг на 16 часов.

Почему этому важно: Увольняет руководителя КГГА президент. При этом Виталий Кличко остается городским главой Киева и возглавляет Киевсовет до следующих выборов в столице.

Что предшествовало: В первом интервью новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук сказал журналистам, что не готов говорить об отставке Кличко, потому что "не изучал этот вопрос".

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