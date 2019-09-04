Кабмин дал добро на увольнение Кличко – Лещенко

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Среда, 4 сентября 2019, 14:37

Источник: Телеграм-канал экс-нардепа Сергея Лещенко

Кабинет министров согласовал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации.

Прямая речь: "Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли".

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История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Володлимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

Украинская правда

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Темы: Кличко Кабинет министров


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