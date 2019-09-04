Источник: Телеграм-канал экс-нардепа Сергея Лещенко

Кабинет министров согласовал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации.

Прямая речь: "Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли".

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