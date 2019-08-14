Гройсман решил не рассматривать увольнение Кличко

Источник: пост пресс-секретаря премьера Василия Рябчука в Facebook

Кабинет министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Прямая речь: "Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом Правительства рассматриваться оно не будет".

Детали: На 11:00 14 августа запланировано заседание Кабмина.

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