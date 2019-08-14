Гройсман решил не рассматривать увольнение Кличко
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Среда, 14 августа 2019, 10:30
Источник: пост пресс-секретаря премьера Василия Рябчука в Facebook
Кабинет министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
Прямая речь: "Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом Правительства рассматриваться оно не будет".
Детали: На 11:00 14 августа запланировано заседание Кабмина.
История вопроса:
- 24 июля президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
- 26 июля премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании.
- 30 июля Руководитель Офиса президента Андрей Богдан напомнил Кабинету министров о желании президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
- Кличко заявил, что будет обращаться в суд, если его попытаются отстранить от должности.
- В конце июля Гройсман ушел в отпуск. Поэтому заседаний правительства 31 июля и 7 августа не было.
Украинская правда
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