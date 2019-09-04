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Министерство культуры проверит законность увольнения Ройтбурда

Среда, 4 сентября 2019, 17:05

Источник: facebook-страница Министерства информационной политики (согласно постановлению Кабинета Министров №829 от 2 сентября на базе Министерства информационной политики Украины образуется Министерство культуры, молодежи и спорта Украины)

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины изучит юридические основания увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Прямая речь: "Юристы Министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, какие юридические основания для устранения известного художника из занимаемой им должности.

После всестороннего изучения вопроса Министерство будет действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс".

Что было раньше: Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом.

Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобильникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы о финансовой деятельности музея и "издевается" над ними.

За его увольнение проголосовал 51 депутат. Трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. "За" голосовали фракции "БПП" (кроме Николая Авилова), "Оппозиционный блок", "Доверяй делам", отдельные депутаты "Батькивщины" и других фракций.

Ройтбурд собирается подать протест на решение областного совета освободить его от должности директора Одесского художественного музея.

Напомним:

  • Известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея еще в конце 2017 года, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
  • Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.

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Темы: ОдессаМинкультурымузеи
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