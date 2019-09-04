Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

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Среда, 4 сентября 2019, 17:31

Источник: Офис президента, указ № 649/2019 от 4 сентября

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Национального инвестиционного совета.

Дословно: "В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 21 июня 2019 № 423 (с изменениями, внесенными Указом от 9 августа 2019 № 588):

  • ввести в персональный состав Национального инвестиционного совета Жерома Пекресс - старшего вице-президента, президента и главного исполнительного директора компании "General Electric" (США) (по согласованию);
  • вывести из состава Национального инвестиционного совета Джейми Миллера".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Предыстория:

  • 24 июня Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии "Слуга народа" Давида Арахамия секретарем Национального инвестиционного совета.
  • 26 июня пресс-служба президента сообщила, что Зеленский пригласил в состав Национального инвестиционного совета владельца Viber Хироши Микитани.

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Темы: Зеленский указы инвестиции


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