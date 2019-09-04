Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
900 просмотров
Среда, 4 сентября 2019, 17:31
Источник: Офис президента, указ № 649/2019 от 4 сентября
Президент Владимир Зеленский внес изменения в Национального инвестиционного совета.
Дословно: "В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 21 июня 2019 № 423 (с изменениями, внесенными Указом от 9 августа 2019 № 588):
- ввести в персональный состав Национального инвестиционного совета Жерома Пекресс - старшего вице-президента, президента и главного исполнительного директора компании "General Electric" (США) (по согласованию);
- вывести из состава Национального инвестиционного совета Джейми Миллера".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Предыстория:
- 24 июня Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии "Слуга народа" Давида Арахамия секретарем Национального инвестиционного совета.
- 26 июня пресс-служба президента сообщила, что Зеленский пригласил в состав Национального инвестиционного совета владельца Viber Хироши Микитани.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua