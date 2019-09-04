Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Источник: Офис президента, указ № 649/2019 от 4 сентября

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Национального инвестиционного совета.

Дословно: "В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 21 июня 2019 № 423 (с изменениями, внесенными Указом от 9 августа 2019 № 588):

ввести в персональный состав Национального инвестиционного совета Жерома Пекресс - старшего вице-президента, президента и главного исполнительного директора компании "General Electric" (США) (по согласованию);

вывести из состава Национального инвестиционного совета Джейми Миллера".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Предыстория: