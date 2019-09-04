Указа об увольнении нет, а в Киевсовете уже просят Зеленского вернуть Кличко
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Среда, 4 сентября 2019, 21:18
Источник: Киевсовет
Председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на пост главы КГГА.
Детали: Целью назначения депутаты называют "обеспечение в Киеве местного самоуправления".
В то же время на сайте президента нет информации об увольнении Кличко Зеленским с должности главы ведомства.
Предыстория:
- Офис президента добивался освобождения Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Экс-премьер Владимир Гройсман отставку Кличко рассматривать отказался.
- 4 сентября Кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко.
- Сам Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
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Украинская правда
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