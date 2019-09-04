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Указа об увольнении нет, а в Киевсовете уже просят Зеленского вернуть Кличко

Среда, 4 сентября 2019, 21:18

Источник: Киевсовет 

Председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на пост главы КГГА.

Детали: Целью назначения депутаты называют "обеспечение в Киеве местного самоуправления". 

В то же время на сайте президента нет информации об увольнении Кличко Зеленским с должности главы ведомства.

Предыстория:

  • Офис президента добивался освобождения Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Экс-премьер Владимир Гройсман отставку Кличко рассматривать отказался
  • 4 сентября Кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко. 
  • Сам Кличко назвал решение Кабмина незаконным

Знать больше:Киев мой! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Украинская правда

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Темы: КГГАЗеленскийВиталий Кличко
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