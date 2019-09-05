Источник: сайт Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский не смог подписать закон о принудительной химической кастрации для педофилов, так как этот закон противоречит нескольким другим законам Украины и Конституции.

Дословно: "Закон, поступивший на подпись, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутые преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния ее здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому иметь место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 27)".

Детали: Относительно иного положения закона, а именно создания публичного реестра лиц, осужденных за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, то Зеленский утверждает, что законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных.

В частности, об осуждении и уголовном наказании, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных человека (ч. 1 ст. 7).

Дословно: "Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести вмешательство в частную жизнь лица, отбывшего наказание, усложнит его социальную адаптацию".

Детали: Учитывая это, Зеленский не смог согласиться с подходом введения принудительной химической кастрации и создание публичного реестра лиц, предусмотренных этим законом.

Президент обратил внимание, что 11 июля Рада в первом чтении проголосовала за проект закона, который предусматривает иной подход к применению химической кастрации - замену неотбытой части наказания добровольной кастрацией, а также создание закрытого реестра педофилов.

Также в заключительных положениях принятого закона не были учтены изменения в ст. 153, 155 УК.

Дословно: "Исходя из изложенного, закон ... не может быть подписан. Поэтому возвращаю этот закон для повторного рассмотрения и предлагаю взвешенно и комплексно подойти к вопросу применения химической кастрации с учетом высказанных замечаний".

Что было раньше: 4 сентября Зеленский завернул закон, которым предусматривалась принудительная химическая кастрация для педофилов.

11 июля Верховная Рада поддержала законопроект №6449 об усилении ответственности за преступления сексуального характера против детей.

В частности, изнасилование малолетней или несовершеннолетней должны наказываться лишением свободы от 7 до 15 лет (до того 7-12 лет), а развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, - 5 г. заключения (до того ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет).

Проект закона вводил для педофилов наказание в виде принудительной химической кастрации.

Также должны были создать публичный реестр лиц, которые были осуждены за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и установить пожизненный административный надзор за такими лицами после их освобождения из тюрьмы.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Верховной Рады 8 созыва от радикальной партии Олега Ляшко - Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, Олег Куприенко, Виктор Вовк и Денис Силантьев.

Напомним:

На том же заседании, 11 июля, нардепы приняли в первом чтении другой закон о педофилах, предусматривающий создание закрытого реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию.

По мнению исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, принятый в июле закон о противодействии сексуальному насилию над детьми нарушает права людей.

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