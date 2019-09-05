В ГПУ не исключают, что Цемах может вернуться в ОРДО

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Четверг, 5 сентября 2019, 13:01

В Генеральной прокуратуре отмечают риски, что находясь под личным обязательством подозреваемый в терроризме боевик "ДНР" Владимир Цемах может уклониться от следствия и избежать наказания.

Об этом рассказал заместитель начальника отдела ГПУ Олег Пересада в комментарии "Громадському".

"Прокуратура возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку Цемах подозревается в совершении особо тяжких преступлений, связанных с гибелью украинских военнослужащих. Имеются определенные риски, что находясь на свободе, он попытается уклониться и от досудебного расследования и от суда и от наказания".

Представитель ГПУ отметил, что на Цемаха, согласно предписанию суда, не оденут электронный браслет слежения. Он обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, но нюанс в том, что проживал боевик на временно оккупированной территории.

"Учитывая то, что местом его постоянного проживания является неподконтрольная Украине территория .. я не знаю, куда он отправится", – добавил Пересада.

На вопрос о возможной выдаче Цемаха России в обмен на украинских политзаключенных представитель прокуратуры подчеркнул, что "вопрос обмена является политическим и не относится в его компетенции".

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Напомним

  • 5 августа Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
  • Суд возложил на Цемаха сроком на 60 суток в пределах срока досудебного расследования следующие обязательства: прибывать на вызовы к следователю, в суд и прокурора, а не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и работы.
  • Цемах фигурирует в деле о сбитом боевиками "Боинге" Малазийских авиалиний в 2014 году над оккупированным Донбассом.

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Темы: заложники Генпрокуратура терроризм


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