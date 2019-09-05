В ГПУ не исключают, что Цемах может вернуться в ОРДО

В Генеральной прокуратуре отмечают риски, что находясь под личным обязательством подозреваемый в терроризме боевик "ДНР" Владимир Цемах может уклониться от следствия и избежать наказания.

Об этом рассказал заместитель начальника отдела ГПУ Олег Пересада в комментарии "Громадському".

"Прокуратура возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку Цемах подозревается в совершении особо тяжких преступлений, связанных с гибелью украинских военнослужащих. Имеются определенные риски, что находясь на свободе, он попытается уклониться и от досудебного расследования и от суда и от наказания".

Прокурор Олег Пересада: "Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції" pic.twitter.com/w5jZyab3uY — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2019

Представитель ГПУ отметил, что на Цемаха, согласно предписанию суда, не оденут электронный браслет слежения. Он обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, но нюанс в том, что проживал боевик на временно оккупированной территории.

"Учитывая то, что местом его постоянного проживания является неподконтрольная Украине территория .. я не знаю, куда он отправится", – добавил Пересада.

На вопрос о возможной выдаче Цемаха России в обмен на украинских политзаключенных представитель прокуратуры подчеркнул, что "вопрос обмена является политическим и не относится в его компетенции".

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