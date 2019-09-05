Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус взялся за Букина

Источник: "Укроборонпром"

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус поручил расследовать подписание экс-гендиректором Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

Прямая речь Абромавичуса: "На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортерах под полным контролем Концерна.

Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц Концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства.

По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий мы будем обращаться в правоохранительные органы".

Детали: Абромавичусу было известно об изменениях в уставе госкомпании "Укрспецэкспорт" еще до назначения на должность гендиректора.

По его словам, он начал исправлять эти изменения, как только возглавил концерн.

Что этому предшествовало: 3 сентября журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения, изменил устав ГК "Укрспецэкспорт".

Изменения в устав существенно ограничили полномочия "Укроборонпрома" по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

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