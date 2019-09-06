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Запорожская область получила нового руководителя

Пятница, 6 сентября 2019, 11:53
Запорожская область получила нового руководителя

Источник: заседание Запорожского облсовета 6 сентября

Первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов официально представил нового руководителя Запорожской области Виталия Турынка.

Прямая речь Трофимова: "Позвольте представить нового председателя Запорожской государственной администрации. Этот человек доказал свою способность быть руководителем – оперативным, профессиональным, взвешенным. Это специалист, которому мы доверяем. Встречайте: Турынок Виталий Викторович". 

 
Виталий Турынок (справа) - новый глава ОГА

Прямая речь Турынка: "Мне выпала большая честь. Для меня это большая ответственность. Я часто себя спрашивал, хватит ли у меня сил возглавить те изменения, которые поручил президент. Надеюсь, на понимание и помощь. Мой основной лозунг на должности – порядочность и честность".

Детали: Трофимов показал указ о назначении Туринка.

Он также пояснил, что президент Владимир Зеленский хотел приехать на представление главы ОГА, но не смог из-за того, что сейчас "в активной фазе формирование правительства".

Турынок сразу же назначил совещание на субботу, на котором просит отчитаться о выполнении поручений, которые дал президент во время визита на Запорожье 18 июля.

Для справки: 45-летний Виталий Турынок является владельцем крупнейшей доли в Ровенском домостроительном комбинате, который производит бетон и железобетон.

В своей декларации Турынок указал, что он является конечным бенефициарным владельцем ООО "Вест-Пром", ООО "Интертрейд" и ОАО "Ровенский домостроительный комбинат".

Он женат, имеет троих детей. Его жена владеет домом (737,5 кв.м) и квартирой (71,78 кв.м) в Запорожье, а также Mazda 6 (2015 выпуска).

Турынок недвижимого или движимого имущества не имеет, но задекларировал трое часов общей стоимостью как квартира (почти 0,8 миллиона).

Предыстория: 

  • 21 августа Кабинет министров в среду согласовал предложенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций, среди них и Турынка.

Ирина Балачук, УП
Темы: Запорожская областьместная власть
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