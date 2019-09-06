Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ говорят, что во время задержания Цемаха не имели человеческих потерь

Пятница, 6 сентября 2019, 13:27

В Службе безопасности отрицают информацию, что во время операции по задержанию боевика "ДНР" Владимира Цемаха погиб работник СБУ.

Соответствующий комментарий пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская разместила на своих страницах в соцсетях.

"Официально сообщаю, что в течение июля - августа 2019 года ни один сотрудник Службы безопасности Украины не погиб", - говорится в комментарии.

Издание BBC News Украина в свою очередь отмечает, что потери в спецоперации могли понести другие силовики. Издание обратилось в частности с запросами в разведку и Силы спецопераций.

Накануне журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалийская написала в Facebook: "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, цене одной жизни".

Позже она уточнила, что эту информацию изданию подтвердили "несколько независимых друг от друга источников".

Официальной информации о спецоперации по задержанию и вывоз с территории "ДНР" Владимира Цемаха до сих пор нет.

Напомним:

  • 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста  боевика группировки "ДНР" Владимира Цемахв, который фигурировал в деле о сбитом малазийском самолета МН-17 над оккупированным Донбассом в 2014 году.
  • Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.
  • Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия - на линии разграничения, по данным родственников Цемаха - вследствие спецоперации на территории "ДНР".
  • Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили.

Темы: СБУзаложники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
СБУ
СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска
Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Последние новости
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
Все новости...
Реклама: