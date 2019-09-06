В СБУ говорят, что во время задержания Цемаха не имели человеческих потерь
В Службе безопасности отрицают информацию, что во время операции по задержанию боевика "ДНР" Владимира Цемаха погиб работник СБУ.
Соответствующий комментарий пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская разместила на своих страницах в соцсетях.
"Официально сообщаю, что в течение июля - августа 2019 года ни один сотрудник Службы безопасности Украины не погиб", - говорится в комментарии.
Издание BBC News Украина в свою очередь отмечает, что потери в спецоперации могли понести другие силовики. Издание обратилось в частности с запросами в разведку и Силы спецопераций.
Накануне журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалийская написала в Facebook: "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, цене одной жизни".
Позже она уточнила, что эту информацию изданию подтвердили "несколько независимых друг от друга источников".
Официальной информации о спецоперации по задержанию и вывоз с территории "ДНР" Владимира Цемаха до сих пор нет.
Напомним:
- 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста боевика группировки "ДНР" Владимира Цемахв, который фигурировал в деле о сбитом малазийском самолета МН-17 над оккупированным Донбассом в 2014 году.
- Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.
- Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия - на линии разграничения, по данным родственников Цемаха - вследствие спецоперации на территории "ДНР".
- Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили.
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