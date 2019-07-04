Украинские спецслужбы вывезли с "ДНР" возможного фигуранта MH17 – СМИ
Украинские спецслужбы в ходе операции на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.
Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на родственников Цемаха, проживающих на оккупированной территории, и адвоката задержанного Романа Гонтарева.
Так, дочь подтвердила журналистам факт задержания в его квартире в Снежном 27 июня, предположив, что ее отцом могли интересоваться из-за того, что именно под Снежным был сбит малазийский "Боинг".
Кроме того, по словам адвоката, Цемах сейчас находится в Киеве.
"28 июня доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд принял решение о его аресте на два месяца", - отметил адвокат.
В то же время представители украинских властей не комментируют информацию о Цемахе.
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Напомним:
- 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
- Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.
- Подозреваемые будут объявлены в международный розыск.
- Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
- Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.
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