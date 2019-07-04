Украинские спецслужбы вывезли с "ДНР" возможного фигуранта MH17 – СМИ

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Четверг, 4 июля 2019, 19:07

Украинские спецслужбы в ходе операции на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на родственников Цемаха, проживающих на оккупированной территории, и адвоката задержанного Романа Гонтарева.

Так, дочь подтвердила журналистам факт задержания в его квартире в Снежном 27 июня, предположив, что ее отцом могли интересоваться из-за того, что именно под Снежным был сбит малазийский "Боинг".

Кроме того, по словам адвоката, Цемах сейчас находится в Киеве.

"28 июня доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд принял решение о его аресте на два месяца", - отметил адвокат.

В то же время представители украинских властей не комментируют информацию о Цемахе.

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Напомним:

  • 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.
  • Подозреваемые будут объявлены в международный розыск.
  • Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
  • Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.

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Темы: MH17 СМИ


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