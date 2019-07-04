Украинские спецслужбы вывезли с "ДНР" возможного фигуранта MH17 – СМИ

Украинские спецслужбы в ходе операции на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на родственников Цемаха, проживающих на оккупированной территории, и адвоката задержанного Романа Гонтарева.

Так, дочь подтвердила журналистам факт задержания в его квартире в Снежном 27 июня, предположив, что ее отцом могли интересоваться из-за того, что именно под Снежным был сбит малазийский "Боинг".

Кроме того, по словам адвоката, Цемах сейчас находится в Киеве.

"28 июня доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд принял решение о его аресте на два месяца", - отметил адвокат.

В то же время представители украинских властей не комментируют информацию о Цемахе.

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Напомним: