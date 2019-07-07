Дело MH17: Журналисты нашли видео, на котором боевик рассказал, что прятал ЗРК "БУК"

Журналисты нашли архивное видео, на котором боевик "ДНР" Владимир Цемах, вероятно, признается в причастности к уничтожению "Боинга" MH17.

Об этом сообщает "Настоящее время".

Отмечается, что журналисты нашли видео 2015 года из интервью Цемаха, на котором он описывает популярную в то время на российских федеральных каналах версию, согласно которой боевики целились по военным украинским самолетам. Один сбили, а второй украинский штурмовик якобы сбил гражданский "Боинг".

Эту версию уже давно опровергли международные следователи.

Но Цемах на видео признается, что вытаскивал "какого-то" пацана и "что-то" прятал.

"Одно слово в этой цитате авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук" - зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно с российского "Бука" и был сбит малазийский "Боинг", - говорится в сообщении.

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Напомним: