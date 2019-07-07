Дело MH17: Журналисты нашли видео, на котором боевик рассказал, что прятал ЗРК "БУК"

841 просмотр
Воскресенье, 7 июля 2019, 03:57

Журналисты нашли архивное видео, на котором боевик "ДНР" Владимир Цемах, вероятно, признается в причастности к уничтожению "Боинга" MH17.

Об этом сообщает "Настоящее время".

Отмечается, что журналисты нашли видео 2015 года из интервью Цемаха, на котором он описывает популярную в то время на российских федеральных каналах версию, согласно которой боевики целились по военным украинским самолетам. Один сбили, а второй украинский штурмовик якобы сбил гражданский "Боинг".

Эту версию уже давно опровергли международные следователи.

Но Цемах на видео признается, что вытаскивал "какого-то" пацана и "что-то" прятал.

"Одно слово в этой цитате авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук" - зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно с российского "Бука" и был сбит малазийский "Боинг", - говорится в сообщении.

Читайте также: Катастрофа MH-17. Первые официальные подозреваемые и новые подробности от Bellingcat

Напомним:

  • BBC Украина сообщило, что украинские спецслужбы в ходе операции на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.
  • Дочь подтвердила журналистам факт задержания в его квартире в Снежном 27 июня, предположив, что ее отцом могли интересоваться из-за того, что именно под Снежным был сбит малазийский "Боинг".
  • Кроме того, по словам адвоката, Цемах сейчас находится в Киеве.
  • "28 июня доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд принял решение о его аресте на два месяца", - отметил адвокат.
  • В то же время представители украинских властей не комментируют информацию о Цемахе.
  • 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.
  • Подозреваемые будут объявлены в международный розыск.
  • Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
  • Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: MH17 ОРДЛО


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинские спецслужбы вывезли с "ДНР" возможного фигуранта MH17 – СМИ 4 июля 2019, 19:07
Путин заявил премьеру Нидерландов, что Россия отвергает расследование MH17 3 июля 2019, 18:32
В ПАСЕ отказались слушать доклад по MH17 и шантажу со стороны РФ 24 июня 2019, 13:12
Все новости
Главные новости
Дело MH17: Журналисты нашли видео, на котором боевик рассказал, что прятал ЗРК "БУК"
Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ вывести войска из Украины и вернуть Крым
В США озвучили планы по борьбе с пропагандой Кремля
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Крыма Россией
Все новости
история

Портрет в интерьере: писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

здоровье

Что не так с молочными продуктами, которые мы употребляем

Фотопроект

Думаете, у вас сложная работа? 25 фотографий, которые убедят вас, что нет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів