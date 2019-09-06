Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк озвучил позицию власти по оборонной компании «Мотор Сич» и обсуждение этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Источник: интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка Радио Свобода

Прямая речь: «Да, действительно, мы это обсуждали ... Я тоже согласен, что Украина ... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию».

Детали: На вопрос о вероятной продаже акций «Мотор Сичи» компании из Китая, Александр Данилюк ответил: «Все с точки национальных интересов».

Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.

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