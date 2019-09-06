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Секретарь СНБО озвучил позицию по продаже «Мотор Сичи»

Пятница, 6 сентября 2019, 18:37

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк озвучил позицию власти по оборонной компании «Мотор Сич» и обсуждение этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Источник: интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка Радио Свобода

Прямая речь: «Да, действительно, мы это обсуждали ... Я тоже согласен, что Украина ... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию».

Детали: На вопрос о вероятной продаже акций «Мотор Сичи» компании из Китая, Александр Данилюк ответил: «Все с точки национальных интересов».

Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.

Знать большеДракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины

Предыстория:

  • Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
  • 25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Groupуже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
  • Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупкекитайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
  • Эксперты считают, что Украина может потерять авиатехнологиив результате продажи более 50% акций завода "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Темы: СНБОАлександр ДанилюкКитайСШАармия
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