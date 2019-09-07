Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО

Суббота, 7 сентября 2019, 16:13

В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.

Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины

Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.

Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.

Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений». 

Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.

Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».

…Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

Украинская правда
Темы: РосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Росcия
Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Британская разведка: Россия решила выйти из "зерновой сделки" еще некоторое время назад
Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам - Белый дом
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: