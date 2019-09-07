В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО

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Суббота, 7 сентября 2019, 16:13

В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.

Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины

Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.

Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.

Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений». 

Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.

Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».

…Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

Украинская правда

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Темы: Росcия Донбасс


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